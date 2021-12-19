تباينت تصريحات مدربا الجزائر وتونس بعد المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم السبت في نهائي مثير لكأس العرب 2021، والتي انتهت بفوز الخضر 2-صفر وتتويجه بلقب البطولة لأول مرة.

وبعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي، سجل البديل أمير سعيود الهدف الأول بتسديدة هائلة في الدقيقة 99، وأضاف ياسين براهيمي، أفضل لاعب في البطولة، الهدف الثاني من آخر تسديدة في البطولة.

سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو يتوجان منتخب الجزائر بكأس العرب 🏆 🇩🇿#كأس_العرب #مونديال_العرب #نهائي_كاس_العرب #FIFArabCup #ArabCup2021 #ArabCupFinal pic.twitter.com/BEhjbZ8xVc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2021

بوقرة يشيد بروح الجزائر

وقال مدرب الجزائر مجيد بوقرة "النقطة الأهم هي روح اللاعبين والرغبة في أن نربح ونلعب كل يوم وكأننا نخوض المباراة النهائية".

وأضاف "بالنسبة لي هذا مفتاح النجاح وعندما يرتدي اللاعبون قميص الجزائر فهم يلعبون بكل ما لديهم من جهد وهذه النقطة الأساسية وتتعلق باللعب بالحماس والشغف والرغبة".

وتولى بوقرة قيادة الجزائر بمنتخب اللاعبين المحليين بدلا من المدرب الأساسي جمال بلماضي الذي غاب عن البطولة إلى جانب معظم اللاعبين الأساسيين، في ظل رفض أنديتهم الأوروبية السماح لهم بالمشاركة.

وقال بوقرة "أود أن أشكر الله على هذه اللحظات من السعادة.. رأينا منافسة من كافة المنتخبات وأشكر كل اللاعبين وأنا فخور بهم ويستحقون ذلك بالفعل".

وأضاف "لعبوا بأقصى ما لديهم وهذه عقلية الأبطال.. أشكر أيضا جمال بلماضي الذي كان جانبي لعدة سنوات وهو شخص تعلمت منه الكثير وأود أن أشكره على ذلك وأشكر الجماهير والمشجعين الجزائريين".

وسيعود بلماضي لقيادة الجزائر في رحلة الدفاع عن لقب كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون الشهر المقبل، ثم يواصل مشواره في تصفيات كأس العالم على أمل العودة إلى قطر بعد عام واحد.

ورفض بوقرة ترشيح أي لاعبين من الفريق الحالي للمدرب بلماضي وقال "لا أقترح أي أسماء وكل الاختيارات أمام المدرب الأول ويمكنه أن يضم من يريد. على المدرب الرئيسي أن يختار ما يشاء، وأنا فخور بلاعبي فريقي كلهم.. لست المسؤول لأرشح أحدا للانضمام".

الكبير يتحدث عن الفرص المهدرة

ومن جانبه، أرجع مدرب تونس منذر الكبير السبب إلى الفرص المهدرة في خسارة النهائي أمام الجزائر، وقال "كان لنا العديد من الفرص في الشوط الأول والشوط الثاني وكان يمكن التقدم 1-صفر في أكثر من مناسبة".

وأضاف "منتخب الجزائر كان عنده توفيق في الهدف الأول الذي منحه اللقب. اللاعبون لم يقصروا وبذلوا جهدا بدنيا وتكتيكيا واستحقوا الوصول إلى النهائي واستحقوا أيضا الفوز باللقب، كنت أعلم أن من سيسجل أولا سيحرز اللقب.. في ظل مواجهة متوازنة فإن صاحب الهدف الأول يحقق الفوز".

وتابع المدرب التونسي "نشكر كل اللاعبين وكل الإطار الفني والطبي والجامعة التونسية (الاتحاد التونسي) وشكر خاص للجماهير التي وقفت معنا كما يلزم وكنا نتمنى نهديهم اللقب، لكن التوفيق لم يكن في صالحنا ومبروك للجزائر وحظ أوفر لمنتخب تونس".

وكانت تونس صاحبة أول فرصة خطيرة عندما نفذ نعيم السليطي ركلة حرة إلى بلال العيفة الذي ارتقى عاليا ووضع الكرة برأسه في العارضة.

وقال الكبير "الكرة الأولى اصطدمت بالعارضة.. لكن التوفيق غير موجود وجاءت لنا الفرص. المنتخب التونسي صنع الكثير من الفرص، وكان ينقصه التوفيق".

وأضاف "جاءت 5 أو 6 فرص ولم نوفق وكنا نستحق أن نسجل هدفا واحدا على الأقل.. في المقابل كان منتخب الجزائر موفقا في تسديدة بعيدة. كنا نتمنى تتويج جهودنا باللقب لكن قدر الله وما شاء فعل".