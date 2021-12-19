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كرة قدم

تعادل مثير بين توتنهام وليفربول في البريميرليغ

Premier League - Tottenham Hotspur v Liverpool
أجمل مباراة في البريميرليغ هذا الموسم (رويترز)
19/12/2021-|آخر تحديث: 19/12/202110:40 PM (مكة المكرمة)

أوقف توتنهام، سلسلة انتصارات ضيفه ليفربول بعدما أجبره على التعادل 2-2، اليوم الأحد، في أبرز وأجمل مواجهات الجولة الـ18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشعل المهاجم هاري كين أجواء ملعب "توتنهام" بتسجيله أول أهداف اللقاء عند الدقيقة 13.

وضغط ليفربول بقوة سعيا لتعديل النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 35، عن طريق البرتغالي دييغو جوتا.

وتواصلت متعة الأهداف في الشوط الثاني مع نجاح ليفربول في قلب النتيجة لصالحه بهدف أحرزه روبنسون في الدقيقة 69 برأسية أخرى.

ورفعت كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من النسق الهجومي لها لتصبح الأفضلية لصالح توتنهام الذي تمكن من إدراك التعادل مع حلول الدقيقة 74 عن طريق الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

واضطر ليفربول للعب بـ10 لاعبين عقب طرد روبرتسون في الدقيقة 78، لكن توتنهام عجز عن استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، ليكتفي بالحصول على نقطة التعادل.

وشهدت المباراة حالات تحكيمية مثيرة للجدل وبطاقات ملونة واحتجاجات كثيرة من المدربيْن واللاعبين.

ويأتي تعثر ليفربول بعد 6 انتصارات حققها الفريق في الجولات السابقة، ليصبح في رصيده 41 نقطة يحتل بها المركز الثاني، في حين رفع توتنهام رصيده إلى 26 نقطة وضعته في المركز السابع.

وتأثر ليفربول بغياب العديد من عناصره الأساسية في المباراة مثل فيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا وجوردان هندرسون وديفوك أوريجي، ليخفق في مواصلة سلسلة انتصاراته في مواجهاته المباشرة مع توتنهام، التي استمرت طوال مبارياتهما الثماني الأخيرة في مختلف المسابقات.

في المقابل، أُجلت لتوتنهام -الذي خاض مباراته الأولى في البطولة منذ 5 الشهر الجاري- المباراتان الأخيرتان بالمسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا بين أفراده.

المصدر : وكالات

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