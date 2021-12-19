الظاهرة رونالدو يشتري ناديا برازيليا شهد انطلاقته

اشترى نجم كرة القدم البرازيلي المعتزل كريستيانو رونالدو حصة الأغلبية في نادي كروزيرو المنافس بالدرجة الثانية في بلاده، والذي بدأ ممارسة اللعبة فيه.

ونجح مهاجم ريال مدريد السابق (45 عاما) -الملقب بالظاهرة- في إتمام الصفقة بمساعدة بنك "إكس بي" (XP) البرازيلي للاستثمار الذي أعلن عن الاتفاق اليوم السبت.

ولعب رونالدو في صفوف كروزيرو في فترة المراهقة في أوائل التسعينيات، قبل أن يصبح أحد أنجح المهاجمين في تاريخ اللعبة.

وتمت العملية عبر شركة "تارا سبورتس" (Tara Sports) المملوكة لرونالدو، وقال البنك إنها لا تزال "مرهونة ببعض الظروف".

وتشمل الصفقة استثمار اللاعب السابق 400 مليون ريال (70 مليون دولار) في النادي الذي قضى عامين في الدرجة الثانية بالبرازيل.

ونقل موقع "أو غلوبو" (O Globo) عن رونالدو قوله "أنا سعيد جدا بإتمام العملية"، مضيفا أنه يريد "إعادة ما أخذه من كروزيرو، وإعادة النادي للمكانة التي يستحقها".

وهذا ثاني استثمار للاعب أيندهوفن وإنتر ميلان وميلان وبرشلونة وكورينثيانز السابق بعد أن اشترى 51% من أسهم نادي بلد الوليد الإسباني في 2018.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر قليلة من تصديق مجلس الشيوخ البرازيلي على قانون يسمح للأندية العريقة المملوكة تاريخيا للجماهير والمعارضة للمستثمرين الأجانب بالتحول إلى شركات.