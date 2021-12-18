يوفنتوس يهزم بولونيا في الدوري الإيطالي وسط الضباب

هزّ ألفارو موراتا وخوان كوادرادو الشباك ليفوز يوفنتوس 2-صفر على مضيفه بولونيا وسط الضباب الكثيف اليوم السبت، ويتقدم إلى المركز السادس في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح موراتا التسجيل بعد 6 دقائق، لكن صاحب الأرض كان الطرف الأفضل بعد ذلك.

وفشل فريق المدرب سينيسا ميهايلوفيتش في الاستفادة من استحواذه على الكرة، وحسم الكولومبي كوادرادو فوز يوفنتوس بتسديدة غيرت اتجاهها في منتصف الشوط الثاني.

ورفع فريق المدرب ماسيميليانو أليجري رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس متساويا مع روما، وهما يتأخران بخمس نقاط عن نابولي رابع الترتيب والذي يواجه ميلان غدا الأحد.

وبقي بولونيا في المركز العاشر وله 24 نقطة.