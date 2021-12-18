ذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، أن لاعب الوسط المهاجم لريال مدريد إيدن هازارد، سيحصل على فرصة نادرة باللعب أساسيا أمام قادش بالدوري الإسباني لكرة القدم غدا الأحد، عنوانها الاستمرار أو الرحيل بالانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل.

وتعد صورة هازارد جالسا على مقاعد البدلاء في ريال مدريد غير عادية، نظرا لأنه قضى 930 دقيقة من آخر 960 دقيقة على مقاعد البدلاء.

ومنذ ذلك الحين لعب ساعة واحدة فقط في 5 مباريات، أطولها كانت 21 دقيقة ضد أوساسونا.

لكن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أعلن اليوم السبت أن النجم البلجيكي المبتلى بالإصابات سيشارك لأول مرة أساسيا منذ خسارة ريال بملعبه 2-1 أمام شريف تيراسبول بدوري أبطال أوروبا في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال أنشيلوتي إن اختيار هازارد لا يتعلق بغياب 6 لاعبين بسبب عدوى كوفيد-19 بالنادي.

وأبلغ المدرب الإيطالي مؤتمرا صحفيا اليوم السبت أن هازارد "سيبدأ أساسيا ليس لغياب لاعبين. اجتهد في عمله ولم يغير عقليته".

ولم يدخل هازارد التشكيلة الأساسية في الدوري منذ الفوز 2-1 على بلنسية في 19 سبتمبر/أيلول الماضي ولم يكمل أي مباراة هذا الموسم.

وأضاف أنشيلوتي "يواصل تحفيز نفسه ويتدرب جيدا ويستحق اللعب" أمام قادش القابع بمراكز الهبوط.

وتابع أن "النصف الأول من الموسم كان سيئا بالنسبة له لتألق فينيسيوس جونيور و(كريم) بنزيمة، وكنت أفضل الدفع بماركو أسينسيو ورودريغو والتبديل بينهما في الهجوم".

وأسينسيو ورودريغو ضمن 6 لاعبين بالفريق الأول لريال أصيبوا بكوفيد-19 هذا الأسبوع بجانب جاريث بيل ولوكا مودريتش ومارسيلو وأندري لونين.

وظهرت نتيجة فحص مودريتش إيجابية الأربعاء الماضي، وتحولت إلى سلبية أمس الجمعة، لكنه سيستمر في الحجر الصحي للتأكد من عدم وجود أعراض.

وواصل المدرب أن "مودريتش مرهق قليلا. تعرض لحمى ولن يلعب وما نزال بحاجة لتقييم موقفه".

وأشار إلى أن بنزيمة -الذي يواصل التعافي من إصابة بالساق اليسرى- "في حالة جيدة وسيلعب غدا" أمام قادش الذي حقق انتصارين فقط هذا الموسم".

ويتصدر ريال جدول الدوري بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، الذي تتبقى له مباراة، و9 نقاط عن ريال بيتيس.