احتلت قطر المركز الثالث في كأس العرب لكرة القدم بعد الفوز 5-4 بركلات الترجيح على مصر وعقب التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي في ملعب 974 المونديالي الواقع في رأس أبو عبود اليوم السبت.

وأقيمت المباراة في اليوم الوطني لقطر، وهو نفس اليوم الذي سيشهد نهائي كأس العالم 2022 بعد عام واحد.

وأهدر حسن الهيدوس أول ركلة لقطر، وأضاع أحمد حجازي الركلة الثالثة بعدما سدد في القائم، وحسمت قطر الانتصار بعدما أنقذ الحارس مشعل برشم الركلة السادسة من محمد شريف مهاجم مصر.

وأجرى المنتخبان العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية، وخرج الشوط الأول هادئا، ولم يتعرض الحارسان لأي اختبار تقريبا.

لكن الشوط الثاني بدأ بشكل أفضل، ونفذ أكرم عفيف ركلة حرة نحو خوخي بوعلام الذي حولها عرضية برأسه إلى المعز علي، لكن مهاجم قطر أهدر الفرصة وهو أمام المرمى تماما في الدقيقة الـ47.

وبعد مرور ساعة من اللعب بقليل ارتقى حمدي فتحي لكرة عرضية ووضعها برأسه قوية، وردها الحارس برشم، لكن المهاجم شريف سدد من زاوية ضيقة في الشبكة الخارجية.

وكادت مصر أن تخطف الفوز بعدما انفرد شريف بالمرمى عقب تمريرة متقنة من حمدي فتحي، لكن الحارس برشم أنقذ الفرصة في الدقيقة الـ86.

وسدد البديل مروان حمدي كرة من زاوية ضيقة من الجانب الأيمن، وردها الحارس برشم أيضا، لكن البديل الآخر مصطفى فتحي أهدر الفرصة وتحولت الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة الـ100.

وفي الثواني الأخيرة خطف مصطفى فتحي الكرة في الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء، لكنه مرر الكرة بشكل سيئ لزميله شريف.

وكانت مصر خسرت 1-صفر أمام تونس في قبل النهائي بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، فيما جاء خروج قطر بشكل مشابه بعدما استقبلت هدفا في الدقيقة الـ17 من الوقت بدل الضائع لتتعرض لهزيمة قاتلة 2-1 أمام الجزائر.

وتقام المباراة النهائية للبطولة في ملعب البيت بين تونس والجزائر اليوم أيضا.