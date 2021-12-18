ليفاندوفسكي يحطم رقما قياسيا ومولر يسجل بمباراته الـ400 في فوز ساحق لبايرن على فولفسبورغ

احتفل توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ بمباراته الـ400 في الدوري الألماني لكرة القدم بتسجيل هدف وصناعة آخر، ليسحق حاملُ اللقب منافسَه فولفسبورغ 4-صفر، اليوم الجمعة، ويدخل العطلة الشتوية متفوقا بـ9 نقاط في الصدارة.

وحطم كبير الهدافين روبرت ليفاندوفسكي أيضا الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في الدوري خلال عام ميلادي واحد قبل 3 دقائق من النهاية، بعد أن سجل هدفه الـ43 في 2021، ليتفوق على رقم جيرد مولر البالغ 42 هدفا في 1972.

افتتح توماس مولر التسجيل بعد أن تابع كرة مرتدة في الشباك في الدقيقة السابعة عقب تصدي الحارس لتسديدة سيرج غنابري لتصل لطريقه.

وبعدها صنع هدفا ذكيا لزميله دايو أوباميكانو ليسجل برأسه الهدف الثاني في الدقيقة 57 قبل أن يسدد ليروي ساني كرة رائعة بعدها بدقيقتين ليقتل المباراة.

وكان ليفاندوفسكي يأمل في إنهاء العام بمعنويات مرتفعة بعد أن خطف منه ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لكنه سدد فوق العارضة في الدقيقة 66 وبعدها حرمه الحارس من فرصة محققة.

غير أنه لم يهدر الفرصة من مسافة قريبة في الدقيقة 87 ليتجرع فولفسبورغ الذي بدا بلا حول أو قوة الهزيمة الرابعة تواليا في الدوري، والسابعة على التوالي أيضا في كل المسابقات.

وتراجع فولفسبورغ للمركز الـ12 متقدما بـ3 نقاط على منطقة تفادي الهبوط.

ويملك بايرن الساعي للفوز بلقبه الـ10 تواليا في الدوري 43 نقطة بينما يحل بروسيا دورتموند الثاني برصيد 34 نقطة ضيفا على هيرتا برلين يوم السبت.

وسيتوقف الدوري الألماني لـ3 أسابيع ثم يستأنف نشاطه في 7 يناير/كانون الثاني المقبل.