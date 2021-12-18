سجل البديل نيكولاس غونزاليس (19 عاما) هدفا متأخرا رائعا ليمنح برشلونة 3 نقاط ثمينة بالفوز 3-2 على إلتشي في ملعب كامب نو بالدوري الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وبعد مباراتين من دون انتصار في الدوري وخسارة مهينة 3-صفر من بايرن ميونخ ودع بسببها دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات لأول مرة خلال 20 عاما تقريبا، كان مدرب برشلونة تشافي يتوق إلى انتصار لتخفيف بعض الضغوط عن لاعبيه.

وراهن تشافي على لاعبين شبان وبدا أنه يجني ثمار ذلك حين سجل الثنائي الإسباني الصاعد فيران جوتغلا وغافي مبكرا ليتقدم الفريق الكتالوني 2-صفر.

لكن إلتشي فاجأ مضيفه بتسجيل هدفين في غضون دقيقتين عبر تيتي مورينتي وبيري ميا.

وأنقذت تسديدة غونزاليس الرائعة في الدقيقة 85 برشلونة الذي صعد مركزا واحدا ليصبح في المركز السابع بفارق نقطتين عن المراكز الأوروبية، لكنه لا يزال على بعد 15 نقطة من المتصدر ريال مدريد.