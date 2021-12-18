إنتر ميلان يسحق سالرنيتانا ويشدد قبضته على صدارة الدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان انتصاره السادس تواليا في الدوري الإيطالي‭ ‬لكرة القدم، بعدما سحق سالرنيتانا متذيل الترتيب بخماسية دون رد، اليوم الجمعة، ليوسع صدارته إلى 4 نقاط عن أقرب مطارديه.

افتتح إيفان بريشيتش التسجيل وضاعف دينزل دمفريس الغلة قبل الاستراحة وهي المرة الأولى في تاريخ إنتر ميلان التي يسجل فيها 100 هدف بالدوري في عام واحد.

وأضاف أليكسيس سانشيز الثالث قبل أن يكمل البديلان لاوتارو مارتينيز وروبرتو جاجليارديني الخماسية ليبقى صاحب الضيافة في ذيل الترتيب بـ8 نقاط.

ويتصدر إنتر الترتيب برصيد 43 نقطة متفوقا بـ4 نقاط على ميلان الثاني الذي سيلتقي مع نابولي مساء الأحد.