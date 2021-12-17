ليفربول يلاحق سيتي وتشلسي يبتعد والريدز مع صلاح يصنعان التاريخ في البريميرليغ

واصل ليفربول ملاحقة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز ثمين على نيوكاسل 3-1، فيما سقط المنافس الثالث تشلسي على ملعبه في فخ التعادل 1-1 مع إيفرتون، اليوم الخميس، في الجولة الـ17 من البريميرليغ.

ورفع ليفربول رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي المتصدر، والذي سحق ليدز يونايتد 7-صفر يوم الثلاثاء الماضي.

بينما وسّع تشلسي الفارق في المركز الثالث إلى 4 نقاط بعدما أصبح رصيده 37 نقطة.

وجمّدت الهزيمة من الريدز رصيد نيوكاسل عند 10 نقاط ليقبع في المركز قبل الأخير، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ14.

ليفربول وصلاح يصنعان التاريخ

وشهدت المباراة تسجيل ليفربول رقما قياسيا مميزا، حيث أصبح الريدز أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق ألفي انتصار.

تاريخي يا ريدز 🔴🤩 ليفربول أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق 2000 انتصار 👏 pic.twitter.com/weW7EGzz70 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 16, 2021

وواصل محمد صلاح، صناعة التاريخ مع فريقه ليفربول، ورفع رصيده إلى 15 هدفا في صدارة الهدافين وحيدا، بعدما ابتعد عن منافسيه ديوغو جوتا وجيمي فاردي، اللذين يحتلان المركز الثاني بـ9 أهداف فقط لكل منهما.

كما عادل النجم المصري الرقم القياسي كأكثر لاعب يسهم بالتسجيل أو صناعة الأهداف في 15 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي مع جيمي فاردي، الذي حقق نفس الإنجاز عندما قاد ليستر للتتويج بلقبه الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016.

هل لديك بعض الكلمات التي تصف لنا هذا اللاعب؟! 😍 pic.twitter.com/ioRWfEd0dX — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 16, 2021

وتقدم نيوكاسل بهدف مباغت حمل توقيع جونجو شيلفي في الدقيقة السابعة، لكن البرتغالي ديوغو جوتا أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة الـ21.

ومنح صلاح التقدم لليفربول، بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ25.

واشتكى لاعبو نيوكاسل من أنه كان يجب إخراج الكرة خارج الملعب في ظل سقوط زميلهم إيزاك هايدن داخل منطقة الجزاء.

وقضى ترينت أليكسندر أرنولد على آمال نيوكاسل في حصد نقطة التعادل على أقل تقدير، بعدما أحرز الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة الـ88.

وغاب عن ليفربول، فيرجيل فان دايك وفابينيو وكرتيس جونز، لإصابتهم بفيروس كورونا.

أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في 5️⃣ مباريات متتالية أمام نيوكاسل في آنفيلد 🇪🇬👑 الإجابة دائمًا محمد صلاح ✅ pic.twitter.com/iAJvl0kx20 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 16, 2021

تشلسي يسقط على ستامفورد بريدج

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، افتقد تشلسي قوته الهجومية الرئيسية بسبب "كوفيد-19″، وأخفق في ترجمة سيطرته المبكرة إلى أهداف قبل أن يكسر ميسون ماونت حالة الجمود في الدقيقة 70 بعدما تلقى تمريرة من ريس جيمس ليضع الكرة في مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وكان ماونت أهدر واحدة من الفرص الكثيرة السانحة لأصحاب الضيافة في الشوط الأول.

وأدرك الفريق الزائر التعادل بعد 4 دقائق من تقدم تشلسي بواسطة جاراد برانثويت بعد ركلة حرة.

وعانى تشلسي لإضافة أهداف أخرى في غياب روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وكالوم هودسون-أودوي الذين أصيبوا بكورونا.

كما شعر كاي هافرتس بوعكة صحية وينتظر نتيجة المزيد من الفحوص.