لماذا لم يتأثر الدوري الإيطالي بتفشي كورونا وأوميكرون مثل البريميرليغ؟

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة أن 98% من اللاعبين تلقوا جرعتي تطعيم ضد كوفيد-19، مما ساعد في عدم تأثر المسابقة نسبيا بالفيروس.

ولم يتسبب الوباء في مشكلة كبيرة لجدول الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يبقى عدد الحالات الإيجابية بين اللاعبين منخفضا نسبيا.

يأتي هذا على عكس الأنباء الواردة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تم تأجيل 3 مباريات في منتصف الأسبوع ونصف عدد مباريات مطلع الأسبوع المقبل بسبب تفشي الفيروس.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي لرويترز اليوم الجمعة إنها لا تملك بيانات عن اللاعبين الذين تلقوا جرعة ثالثة.

وكانت أحدث بيانات من الدوري الممتاز بشأن التطعيمات منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد كشفت أن 81% من اللاعبين تلقوا جرعة واحدة، و68% حصلوا على جرعتين.