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كرة قدم

لماذا خرج محمد صلاح غاضبا عند استبداله بمباراة نيوكاسل رغم تسجيله هدفا تاريخيا؟

Liverpool v Newcastle United - Premier League
صلاح يناقش كلوب خلال تبديله (غيتي)
17/12/2021

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للحظة خروج النجم المصري محمد صلاح غاضبا من ملعب أنفيلد، بعد استبداله في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل أمس الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخرج صلاح وهو تبدو عليه علامات عدم الرضى عن استبداله من المدرب الألماني يورغن كلوب في الدقيقة 73، رغم أنه سجل هدفا تاريخيا في شباك نيوكاسل خلال مجريات الشوط الأولى من المباراة. وأحرز صلاح الهدف الثاني لليفربول في المباراة التي فاز فيها الريدز 3-1.

وأصبح النجم الدولي المصري أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية أمام نيوكاسل في أنفيلد.

كما عادل صلاح الرقم القياسي كأكثر لاعب يساهم في التسجيل أو صناعة الأهداف في 15 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي مع جيمي فاردي، الذي حقق الإنجاز نفسه عندما قاد ليستر للتتويج بلقبه الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016.

 

 

المصدر : وكالة سند

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