تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للحظة خروج النجم المصري محمد صلاح غاضبا من ملعب أنفيلد، بعد استبداله في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل أمس الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخرج صلاح وهو تبدو عليه علامات عدم الرضى عن استبداله من المدرب الألماني يورغن كلوب في الدقيقة 73، رغم أنه سجل هدفا تاريخيا في شباك نيوكاسل خلال مجريات الشوط الأولى من المباراة. وأحرز صلاح الهدف الثاني لليفربول في المباراة التي فاز فيها الريدز 3-1.

وأصبح النجم الدولي المصري أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية أمام نيوكاسل في أنفيلد.

هُنا الملك يحكم بأحكامه.. 🇪🇬👑 للمباراة الـ15 على التوالي صلاح يواصل مساهماته التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز ⚽🔥pic.twitter.com/UYcHMKYROz — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 17, 2021

بووووووووووووم ⚽🚀 هكذا حطم آرنولد شباك نيوكاسل بهذا الهدف الخيالي! 🤯pic.twitter.com/uZPsoi8vxJ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 17, 2021

كما عادل صلاح الرقم القياسي كأكثر لاعب يساهم في التسجيل أو صناعة الأهداف في 15 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي مع جيمي فاردي، الذي حقق الإنجاز نفسه عندما قاد ليستر للتتويج بلقبه الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016.

أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في 5️⃣ مباريات متتالية أمام نيوكاسل في آنفيلد 🇪🇬👑 الإجابة دائمًا محمد صلاح ✅ pic.twitter.com/iAJvl0kx20 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 16, 2021

غضب صلاح من كلوب لحظة خروجه

كان أحسن واحد فيهم

قرار كلوب باستبدال محمد صلاح غير مبرر خاصة وان اللاعب في حالة مزاجية جيدة وسجل هدف ويمرر لزملائه ويحاول صناعة الأهداف هل من تفسير ؟ pic.twitter.com/8R4FcPKQ6v — Oscar 1 (@mido2287444) December 16, 2021