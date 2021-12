تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للحظة خروج النجم المصري محمد صلاح غاضبا من ملعب أنفيلد، بعد استبداله في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل أمس الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخرج صلاح وهو تبدو عليه علامات عدم الرضى عن استبداله من المدرب الألماني يورغن كلوب في الدقيقة 73، رغم أنه سجل هدفا تاريخيا في شباك نيوكاسل خلال مجريات الشوط الأولى من المباراة. وأحرز صلاح الهدف الثاني لليفربول في المباراة التي فاز فيها الريدز 3-1.

وأصبح النجم الدولي المصري أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية أمام نيوكاسل في أنفيلد.

كما عادل صلاح الرقم القياسي كأكثر لاعب يساهم في التسجيل أو صناعة الأهداف في 15 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي مع جيمي فاردي، الذي حقق الإنجاز نفسه عندما قاد ليستر للتتويج بلقبه الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016.

👑 @MoSalah has either scored or assisted a goal in 15 consecutive #PL appearances

He equals the longest such run in the competition set by Jamie Vardy in 2015 🔴 pic.twitter.com/HukhVcXqvV

— Premier League (@premierleague) December 17, 2021