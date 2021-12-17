عبّر لاعبو ديبورتيفو ألكويانو عن سعادتهم الغامرة بعد وقوعهم في مواجهة ريال مدريد في قرعة كأس ملك إسبانيا للدور32، اليوم الجمعة.

وانتشر مقطع فيديو على موقع تويتر يظهر اللحظة التي تفاعل فيها لاعبو ألكويانو أثناء معرفتهم أن الخصم الذي سيواجهونه في كأس ملك إسبانيا سيكون ريال مدريد، وقد تابع اللاعبون نتيجة القرعة وهم يستقلّون حافلة الفريق.

💣 LOCURA ABSOLUTA 💣 🥳🍾 Así ha sido la reacción del @CD_Alcoyano al conocer su emparejamiento contra el @realmadrid 📺 #Golazo pic.twitter.com/bPOteuRUL4 — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) December 17, 2021

وظهر في الفيديو احتفال اللاعبين بعد وقوعهم مرة أخرى هذا العام مع ريال مدريد، بعد أن كان الفريقان قد التقيا العام الماضي وأقصى ألكويانو الفريق الملكي من البطولة ذاتها.

🏆 El @realmadrid volverá a ser nuestro rival en los dieciseisavos de final ¡Soñemos en 𝙂𝙍𝘼𝙉𝘿𝙀! 💙🤍#LaCopaMola pic.twitter.com/3HxRPBK6cb — CD Alcoyano SAD (@CD_Alcoyano) December 17, 2021

وقال الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، "سيكون ريال مدريد منافسنا مرة أخرى في دور الـ23، دعونا نحلم حلما كبيرا".