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كرة قدم

فريق مغمور يحتفل بمواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

Champions League - Group D - Shakhtar Donetsk v Real Madrid
فريق ريال مدريد (رويترز)
17/12/2021

عبّر لاعبو ديبورتيفو ألكويانو عن سعادتهم الغامرة بعد وقوعهم في مواجهة ريال مدريد في قرعة كأس ملك إسبانيا للدور32، اليوم الجمعة.

وانتشر مقطع فيديو على موقع تويتر يظهر اللحظة التي تفاعل فيها لاعبو ألكويانو أثناء معرفتهم أن الخصم الذي سيواجهونه في كأس ملك إسبانيا سيكون ريال مدريد، وقد تابع اللاعبون نتيجة القرعة وهم يستقلّون حافلة الفريق.

وظهر في الفيديو احتفال اللاعبين بعد وقوعهم مرة أخرى هذا العام مع ريال مدريد، بعد أن كان الفريقان قد التقيا العام الماضي وأقصى ألكويانو الفريق الملكي من البطولة ذاتها.

وقال الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، "سيكون ريال مدريد منافسنا مرة أخرى في دور الـ23، دعونا نحلم حلما كبيرا".

 

المصدر : وكالة سند

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