بوقرة مدرب منتخب الجزائر يكشف عن "مفاوضاته" مع حكم مواجهة قطر في كأس العرب

استشاط مجيد بوقرة مدرب الجزائر غضبا بعد احتساب 9 دقائق كوقت بدل ضائع، لكنه في النهاية احتفل بتسجيل هدف الصعود إلى نهائي كأس العرب لكرة القدم في الدقيقة الـ17 من الوقت المضاف.

وتقدمت الجزائر بهدف جمال بلعمري (59)، وكانت في طريقها للفوز، قبل أن يحتسب الحكم 9 دقائق كوقت بدل ضائع، واستغلت قطر الأمر وتعادلت في الدقيقة السابعة من هذا الوقت بواسطة المهاجم البديل محمد مونتاري.

واحتج لاعبو الجزائر طويلا على الهدف، وحصل لاعبان على إنذارين، قبل استئناف المواجهة، ونجح يوسف بلايلي لاحقا في إحراز هدف التأهل بعدما تابع ركلة جزاء أهدرها بنفسه، ليصبح الفائز على موعد مع تونس في النهائي المرتقب يوم السبت.

وقال بوقرة "كنت حزينا جدا بعدما احتسب الحكم 9 دقائق وهذا أمر لا يصدق. الحكم (الرابع) قال لي إنه سيشير إلى 9 دقائق كوقت بدل ضائع وكأنها مفاوضات. لا يمكن للوقت الضائع أن يكون 9 دقائق".

وتابع "قلت للحكم إنك أدرت المباراة بشكل جيد (بعيدا عن الوقت الضائع).. كم دقيقة وصلنا إليها في الوقت الضائع؟ 19 دقيقة".

وأضاف المدرب الذي يتولى تدريب منتخب الجزائر للمحليين "شعرت بسعادة هائلة عقب تسجيل الهدف. الله فقط هو من يحدد الفائز".

وطالب بوقرة، المدافع الدولي السابق لـ "محاربي الصحراء"، بأن يكون التحكيم عادلا في مثل هذا المستوى من المباريات المهمة.

وختم "من المستحيل أن تحتسب 9 دقائق إضافية، في هذا المستوى يجب أن يكون التحكيم عادلا وكانت هذه النقطة نوعا ما النقطة المحرجة في المباراة".

وستحاول الجزائر بطلة أفريقيا أن تضيف لقبا جديدا إلى رصيدها عندما تواجه تونس في قمة بين فريقين من شمال أفريقيا غدا السبت في مونديال العرب.