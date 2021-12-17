الأهلي ينقذ سمعة الكرة المصرية بلقبين أفريقيين وبرونزية العالم.. لماذا يفشل المنتخب في حصد البطولات؟

في الوقت الذي يخيب فيه المنتخب المصري آمال الجماهير، أنقذ الأهلي سمعة كرة القدم المصرية على المستويين الأفريقي والدولي بعد إخفاق الفرق والمنتخبات المصرية وعدم فوزها بأي ألقاب خلال 2021.

ونجح الأهلي خلال العام الحالي في إحراز لقبين أفريقيين وميدالية في كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية بعد أن حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة في فبراير/شباط الماضي.

ونال الأهلي البرونزية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته في البطولة والتي بلغت 6 مرات بعد أن حقق نتائج جيدة بالفوز على الدحيل القطري، ثم خسر أمام بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا بهدف نظيف في قبل النهائي، قبل الفوز على بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ إن برونزية كأس العالم للأندية من أفضل ما حصل عليه الفريق من بطولات خلال السنوات العشر الأخيرة لأنها أعادت إلى الأذهان ذكرى البرونزية التي حققها الأهلي في بطولة العالم 2006.

وأضاف عبد الحفيظ لرويترز "برونزية العالم في 2021 فتحت شهية الفريق لإضافة مزيد من الألقاب، وقد نجحنا بعدها في إحراز لقبين مهمين للغاية هما كأس السوبر الأفريقي لعام 2020 ثم بطولة دوري الأبطال الأفريقي".

ونجح الأهلي في مايو/أيار الماضي في إضافة اللقب الثاني بالفوز بالسوبر الأفريقي بعد التغلب على نهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد الأفريقي بهدفين نظيفين في العاصمة القطرية الدوحة.

اللقب الأفريقي العاشر

ولم تتوقف إنجازات الأهلي عند برونزية العالم وسوبر أفريقيا، بل أضاف اللقب العاشر في دوري أبطال أفريقيا في يوليو/تموز 2021 ليواصل انفراده بالرقم القياسي للبطولة الأفريقية الأولى للأندية.

وجاء تتويج الأهلي باللقب العاشر بعدما فاز في المباراة النهائية على كايزر تشيفز القادم من جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة من الأهداف.

وسينافس الأهلي على اللقب الرابع عندما يلتقي يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري مع الرجاء المغربي في بطولة السوبر الأفريقي لهذا العام، والتي ستقام في قطر أيضا.

حصاد هزيل

على مستوى المنتخبات، لم يكن للكرة المصرية أي إنجاز واضح رغم نجاح المنتخب الأول في اجتياز المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 بصعوبة.

وخلال مشوار التصفيات في تلك المرحلة تسبب أداء ونتائج المنتخب في الإطاحة بالمدرب حسام البدري الذي فاز على أنغولا في افتتاح التصفيات بالقاهرة 1-صفر، لكن التعادل في الجولة الثانية مع الغابون على أرضها كان سببا في الإطاحة به والتعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش، الذي نجح في تحقيق فوزين متتاليين على ليبيا ذهابا وإيابا ثم التعادل مع أنغولا خارج الأرض وأخيرا الفوز على الغابون بصعوبة في القاهرة.

وتأهل المنتخب المصري للمرحلة الثالثة والأخيرة في تصفيات كأس العالم، وسيلعب مباراتين في مارس/آذار المقبل.

إخفاق عربي للمنتخب المصري

وشارك البرتغالي كيروش بمنتخب من اللاعبين المحليين في بطولة كأس العرب 2021 في قطر، لكنه أثار جدلا واسعا بإصراره على تجربة عدد من اللاعبين المغمورين من خلال مباريات البطولة.

وأخفق المنتخب في الوصول للمباراة النهائية بعد أن خسر أمام تونس في الدور قبل النهائي بهدف من نيران صديقة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وتلقى كيروش انتقادات لاذعة من جماهير الكرة المصرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لإصراره على تشكيلة خاض بها المباريات، رغم نجاحه في إحراز انتصارين في الدور الأول على لبنان والسودان وتعادله مع الجزائر ثم الفوز على الأردن في دور الثمانية.

وداع مخيب لأولمبياد طوكيو

وكان منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب شوقي غريب قد ودع أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 من دور الثمانية عقب الخسارة أمام البرازيل، بعد أداء مخيب رغم امتلاك المنتخب العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة.

دوري الزمالك

وعلى المستوى المحلي، نجح الزمالك في الفوز بلقب الدوري الممتاز بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تمكن مع لاعبيه من تحقيق اللقب الذي غاب عن خزائن الفريق 5 سنوات، لتكون هذه هي المرة الـ13 التي يفوز فيها الزمالك بلقب الدوري مقابل 42 مرة لغريمه التقليدي الأهلي.

وتمكن طلائع الجيش من الفوز بلقب السوبر المحلي بعد أن تغلب بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني على الأهلي 3-2 بركلات الترجيح، ليكون اللقب أول بطولة يحصل عليها الفريق العسكري في تاريخه وكان ذلك في سبتمبر/أيلول 2021.