أكد منصور الأنصاري، الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم والرئيس التنفيذي لملف قطر لاستضافة كأس أمم آسيا 2027، على جاهزية بلده لاستضافة الحدث الآسيوي المرتقب، معتبرا أن ملف الاستضافة الذي تم تقديمه للاتحاد القاري يتضمن أعلى معايير النجاح.

وتتنافس كل من قطر والسعودية وايران والهند على استضافة نسخة كأس آسيا للمنتخبات عام 2027، وسيتم الإعلان عن الفائز في اجتماع الجمعية العمومية القادم عام 2022، وسيسبق ذلك استبعاد ملفين من قبل المكتب التنفيذي ولجنة التفتيش، قبل أن تصوّت الجمعية للملفين المتبقيين.

وأوضح الأنصاري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية بعد ختام الندوة الإعلامية لتسليط الضوء على الملف القطري اليوم الجمعة بالدوحة، أن "المنافسة في مثل تلك المسارات أمر رائع، وعلينا أخذ الجانب الإيجابي لذلك، حيث يعزز من كفاءة وجودة المنتج الرياضي للجميع بما ينعكس على الواقع المحلي، وبالتالي الكل مستفيد".

وأضاف "شاهدت الملف السعودي للاستضافة، يمكن القول إنه ملف رائع، كل ما أستطيع قوله إن آسيا فائزة بتنافسنا".

وخلال الندوة الإعلامية، تم استعراض استعدادات قطر للاستضافة وجاهزية ملاعبها والخدمات الحكومية والصحية والأمنية المساندة ووسائل التنقل وأماكن الإقامة المتعددة.

وتابع الأنصاري "الكفاءات البشرية القطرية رسمت امتيازا عمليا في القدرة على تنظيم كافة المناسبات الرياضية العالمية بفضل تراكم الخبرات المستمر، الأمر الذي يعزز من مصادر القوة البشرية في الملف، بجانب الإرث الأقوى بالقارة والمتضمن حجم الاستضافات السابقة والمنشآت والدقة في التنظيم والتقدير والثقة الذي تحظى بها قطر على كافة المستويات".

واختتم الأنصاري تصريحاته قائلا "ستقول الجمعية العمومية كلمتها بشكل ديمقراطي حضاري، نحن اخترنا شعار "نحتفل بآسيا" وسيكون الإرث القطري خبرة للقارة، وأقدمنا على خطوتنا لأننا واثقون جدا من أن قطر ستنظم الحدث الآسيوي بشكل غير مسبوق".