كورونا تضرب فريق ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد في بيان اليوم الخميس إصابة غاريث بيل وماركو أسينسيو وأندريه لونين ورودريغو بكوفيد-19، إضافة إلى المدرب المساعد للفريق.

وأحدثت الإصابات ارتباكا كبيرا في النادي الإسباني، الذي قرر تأجيل تدريب الفريق الأول من صباح الخميس إلى المساء لإجراء المزيد من الفحوصات للاعبين وأفراد الطاقم.

وهذا ثالث إعلان من النادي في يومين بعد إصابة لوكا مودريتش ومارسيلو بالفيروس أيضا، ليرتفع عدد المصابين إلى 6 لاعبين.

ولم يكشف ريال إذا كان اللاعبون يعانون من أي أعراض لكنهم يخضعون حاليا للحجر الصحي تماشيا مع البروتوكولات في إسبانيا وسيغيبون عن مواجهة قادش في دوري الدرجة الأولى الأحد المقبل.

وتشهد أوروبا حاليا ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 مما يؤثر كثيرا على قطاع الرياضة.