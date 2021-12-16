كلاسيكو العالم بين إيطاليا بطلة أوروبا والأرجنتين حاملة لقب كوبا أميركا.. "فيناليسيما" في لندن العام المقبل

تستضيف لندن النسخة الأولى من المواجهة المرتقبة بين المنتخب الإيطالي الفائز بالنسخة الأخيرة من كأس أوروبا ونظيره الأرجنتيني المتوج بلقب كوبا أميركا في الأول من يونيو/حزيران 2022، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ومن المرجح أن يكون ملعب "ويمبلي" الشهير الأوفر حظاً لاستضافة المباراة التي أطلق عليها اسم النهائي القمة (فيناليسيما).

وتأتي هذه المواجهة كجزء من مذكرة تفاهم متجددة بين "يويفا" ونظيره اتحاد أميركا الجنوبية للعبة (كونميبول) حتى عام 2028، والتي ستشهد إقامة نسختين أخريين، بالإضافة إلى مباراة العام المقبل.

وأبدى الاتحادان معارضتهما لاقتراح من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" يهدف لإقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من 4 أعوام.

ومن ضمن الاتفاق بين الجانبين، سيفتتح مكتب مشترك في لندن لتعزيز التعاون بين الاتحاديين القاريين بدءا من أوائل عام 2022.

واستضاف ملعب "ويمبلي" نهائي أمم أوروبا 2020 بين إنجلترا وإيطاليا في يوليو/تموز الماضي وانتهى بفوز الـ "الآتزوري" بركلات الترجيح 3-2، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ولا يزال الملعب الذي يُعتبر موطن كرة القدم الإنجليزية مكانًا مفضّلاً لـ "يويفا"، نظرًا لسعته البالغة 90 ألفًا وتسهيلاته الخاصة، حيث يستضيف أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024.

وكانت الأرجنتين أنهت انتظارا دام 28 عامًا من أجل إحراز لقب بطولة كبرى، وذلك عقب تتويجها بلقب مسابقة كوبا أميركا على حساب البرازيل المضيفة بهدف نظيف في يوليو/تموز الماضي.