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كرة قدم

شاهد.. قصة الدقائق الـ 19 الإضافية المحتسبة بمباراة قطر والجزائر في مونديال العرب

Qatar v Algeria: Semi-Final - FIFA Arab Cup Qatar 2021
الحكم البولندي سيمون مارتشينياك احتسب 19 دقيقة وقتا بدلا من الضائع (رويترز)
16/12/2021

حسم جمال الغندور، خبير التحكيم في قنوات "بي إن سبورتس"، الجدل المثار حول الوقت الضائع المحتسب في مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي مونديال العرب.

وقال هذا الحكم الدولي السابق -خلال الفقرة التحكيمية التي أعقبت اللقاء- إن مجموع التوقفات، والتي شملت الإصابات دون احتساب التبديلات الأربعة التي أجريت على مدار الشوط، وصلت إلى 10 دقائق و40 ثانية.

وأضاف الغندور أن احتساب الحكم 9 دقائق وقتا بدلًا من الضائع كان مناسبًا لظروف تلك المباراة، مشيرًا إلى أن الجمهور المشاهد لم يشعر بتلك التوقفات نظرًا لأنه غير متابع لها.

وأوضح أن هدف قطر سُجل في الدقيقة 96 و40 ثانية، وهو ضمن الوقت المحتسب بالفعل من الحكم، ثم توقف اللعب بسبب الرجوع للفار لمدة دقيقتين تقريبًا، بحسب قوله.

وتساءل الحكم الدولي السابق، قائلًا "هل توقف اللعب لمدة 10 دقائق بعد هدف التعادل؟ لأن المباراة امتدت إلى 19 دقيقة إضافية في رقم قياسي" مؤكدا أن حساب تلك المدة يحتاج ليوم كامل.

يُذكر أن هدف الفوز الذي سجله اللاعب الجزائري يوسف البلايلي من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 16 من الوقت بدلًا من الضائع من عمر اللقاء، ليصعد "محاربو الصحراء" لمواجهة تونس في نهائي مونديال العرب السبت المقبل.

المصدر : وكالة سند

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