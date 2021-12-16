دعوة لمانشستر يونايتد لمنح فرصة أكبر لحنبعل المجبري نجم منتخب تونس في كأس العرب

دفع أداء النجم التونسي الشاب حنبعل المجبري مع منتخب بلاده في كأس العرب المقامة في قطر، عددا من مشجعي مانشستر يونايتد للمطالبة بمنحه فرصة أكبر مع الفريق الأول.

وساعد المجبري (18 عاما) "نسور قرطاج" في التأهل للنهائي وقدم مستوى جيدا في مجمل البطولة، وحصل على جائزتي أفضل لاعب في مباراتي منتخب بلاده ضد الإمارات في دور المجموعات وضد مصر في نصف النهائي.

ويرغب مشجعو "المانيو" من مدرب الفريق، رالف رانغنيك، منحه الفرصة لإثبات نفسه.

وأظهرت تغريدات عدد من المشجعين رغبة في رؤية اللاعب في صفوف الفريق الأول للـ "شياطين الحمر"، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

وكتب مشجع، موجها كلامه لرانغنيك، "استدع المجبري للفريق الأول لإصلاح خط الوسط للفريق".

وكتب آخر "أريد أن يمنح هذا الفتى فرصة في النصف الثاني من الموسم".

ثم قال أحدهم "إنه لاعب موهوب للغاية.. أمر لا يصدق كيف أن لدينا مثل هذه الموهبة في فريقنا الثاني".

رسالة أخرى ببساطة "يجب إضافة هذا الصبي بجدية إلى فريقنا الأول".

وأشار رانغنيك إلى أنه حريص على منح الشباب فرصة بعد أن قام بترقية لاعبي الأكاديمية إلى الفريق الأول هذا الأسبوع.

وكان المجبري خاض أول مباراة له مع يونايتد الموسم الماضي في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز التي شهدت فوز الفريق على وولفرهامبتون 2-1، بسبب عروضه المذهلة في الأكاديمية، وحصل لاعب موناكو السابق على عقد طويل الأمد في مارس/آذار الماضي.

ويأمل مشجعو يونايتد أن يقدم اللاعب عرضًا مرة أخرى عندما تلعب تونس المباراة النهائية ضد الجزائر السبت المقبل.

يذكر أن المنتخب التونسي بلغ المباراة النهائية بعد الفوز بهدف عكسي في الرمق الأخير لقائد مصر عمرو السولية ضد مرماه.

في حين حقق "محاربو الصحراء" فوزا صعبا على قطر 2-1 في مباراة نصف نهائي الثانية.