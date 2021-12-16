دعوة لتأجيل مباريات البريميرليغ بسبب تفشي "أوميكرون"

دعا توماس فرانك المدير الفني لنادي برنتفورد، اليوم الخميس، إلى تأجيل المباريات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بهدف تمكين الأندية من التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

وتأجلت مباراة برنتفورد مع مانشستر يونايتد، أمس الأول، نتيجة تفشي متحور فيروس كورونا (أوميكرون). وأصبحت مباراة بيرنلي مع واتفورد أمس ثالث مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز يتم تأجيلها في غضون أسبوع واحد.

ويعاني برنتفورد من تفشي فيروس كورونا في صفوفه، وذلك قبل مباراته أمام مضيفه ساوثهامبتون السبت المقبل.

وقال فرانك اليوم "نرى أنه من الضروري تأجيل الجولة المقبلة بأكملها من الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "حالات كورونا تخطت الحد المسموح به في جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، جميع الأندية تتعامل مع هذا الملف وتعاني من المشاكل".

وختم بالقول "تأجيل هذه الجولة، وأيضا الجولة المقبلة من كأس رابطة المحترفين، سيعطي الجميع أسبوعا واحدا على الأقل، أو 4 أو 5 أيام من أجل التعقيم والقيام بكل شيء في ملعب التدريبات من أجل تعقيمه وتقليص نسب الإصابات".