أسفرت قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لنسخة 2022-2023، التي أجريت اليوم الخميس، عن وقوع المنتخب الإيطالي (بطل أوروبا) في مجموعة نارية مع منتخبي ألمانيا وإنجلترا.

وتوّجت إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي أُجّلت إلى صيف العام الحالي، عقب فوزها في النهائي على إنجلترا بركلات الترجيح بملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وستكون الفرصة مواتية أمام المنتخب الإنجليزي، بقيادة مدربه غاريث ساوثجيت، للثأر من تلك الخسارة، عندما يلاقي المنتخب الأزرق في المجموعة الثالثة للقسم الأول للمسابقة القارية.

من جانبه، سوف يتطلع المنتخب الألماني، الموجود أيضا بالمجموعة ذاتها، إلى رد الاعتبار من خروجه المبكر أمام نظيره الإنجليزي في دور الـ16 لـ(يورو 2020)، لا سيما بعدما تحسنت نتائج منتخب الماكينات كثيرا، تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك، في حين يبدو المنتخب المجري المرشح الأقرب للهبوط للقسم الثاني عن تلك المجموعة.

كما أوقعت القرعة المنتخب الفرنسي (حامل اللقب) في المجموعة الأولى للقسم الأول، التي تضم أيضا منتخبات الدانمارك وكرواتيا والنمسا، في حين توجد إسبانيا في المجموعة الثانية بالقسم نفسه مع جارتها البرتغال، وسويسرا وجمهورية التشيك.

أما المنتخب البلجيكي، متصدر التصنيف العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيوجد في المجموعة الرابعة للقسم الأول، بجانب منتخبات هولندا وبولندا وويلز.

وتقام مباريات مرحلة المجموعات في الفترة من شهري يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول المقبلين، حيث يتأهل متصدّرو المجموعات الأربع للدور قبل النهائي، في دورة مصغرة عام 2023.

Italie, tous ses buts dans le jeu à l'#EURO2020

11 Juin | 🇹🇷 0-3 🇮🇹 🏟 Rome

16 Juin | 🇮🇹 3-0 🇨🇭 🏟 Rome

20 Juin | 🇮🇹 1-0 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏟 Rome

26 Juin | 🇮🇹 2-1 🇦🇹 🏟 Londres

2 Juillet | 🇧🇪 1-2 🇮🇹 🏟 Munich

6 Juillet | 🇮🇹 1-1 🇪🇸 🏟 Londres

11 Juillet l 🇮🇹 1-1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🏟 Londres pic.twitter.com/CGejohdXrk — Nations League 🇫🇷 (@EURO2024FRA) December 15, 2021

قرعة دوري الأمم الأوروبية

وفي ما يأتي نتيجة القرعة التي أقيمت في نيون السويسرية:

الدرجة الأولى

المجموعة الأولى: النمسا، كرواتيا، الدانمارك، فرنسا.

المجموعة الثانية: التشيك، سويسرا، البرتغال، إسبانيا.

المجموعة الثالثة: المجر، إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا.

المجموعة الرابعة: ويلز، بولندا، هولندا، بلجيكا.

الدرجة الثانية

المجموعة الأولى: أرمينيا، أيرلندا، أسكتلندا، أوكرانيا.

المجموعة الثانية: ألبانيا، إسرائيل، روسيا، آيسلندا.

المجموعة الثالثة: الجبل الأسود، رومانيا، فنلندا، البوسنة.

المجموعة الرابعة: سلوفينيا، صربيا، النرويج، السويد.

الدرجة الثالثة

المجموعة الأولى: تركيا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، جزر فارو.

المجموعة الثانية: أيرلندا الشمالية، اليونان، كوسوفو، الفائز من مباراة (قبرص أمام إستونيا).

المجموعة الثالثة: سلوفاكيا، روسيا البيضاء، أذربيجان، الفائز من (كازاخستان أمام مولدوفا).

المجموعة الرابعة: بلغاريا، مقدونيا الشمالية، جورجيا، جبل طارق.

الدرجة الرابعة

المجموعة الأولى: لاتفيا، أندورا، ليختنشتاين، كازاخستان أو مولدوفا.

المجموعة الثانية: سان مارينو، مالطا، قبرص أو إستونيا.