الكاف والكاميرون يحسمان مصير كأس الأمم الأفريقية

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) في بيان مشترك مع الكاميرون المستضيفة إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة بين التاسع من يناير/كانون الثاني إلى السادس من فبراير/شباط 2022.

وقال البيان المشترك الذي صدر اليوم الخميس، إن البطولة ستقام في موعدها مع إعلان البروتوكول الطبي الخاص بها.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة القارية عدم دخول أي مشجع للمباريات إلا في حالة الحصول على لقاح كورونا مكتمل الجرعة، مع تقديم فحص "بي سي آر" (BCR) قبل المباراة بـ72 ساعة، أو فحص أجسام مضادة قبلها بـ24 ساعة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن السلطات الكاميرونية ستسهل الحصول على اللقاحات، وإجراء الفحوص قرب الملاعب من خلال معمل معتمد دوليًا.

ويأتي الإعلان الصادر في بيان مشترك وقعه وزيرا الرياضة والصحة في الكاميرون والكونغولي فيرون موسينغو أومبا الأمين العام للاتحاد الأفريقي، في وقت تزايدت فيه التكهنات بإمكانية إلغاء البطولة أو تأجيلها مرة أخرى، بعدما كان من المفترض أنّ تقام عام 2021 قبل أن يتم تأجيلها إلى يناير/كانون الثاني 2022 بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة التي تضم 24 فريقا، في ملعب أولمبي في العاصمة ياوندي في التاسع من يناير/كانون الثاني 2022 قبل المباراة الأولى بين المنتخب المضيف وبوركينا فاسو، وستقام المباراة النهائية على الملعب ذاته في السادس من فبراير/شباط من العام ذاته.