درجال يعلن أن البصرة ستستضيف "خليجي 25" بشكل نهائي والرميحي ينفي مناقشة ملف البطولة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس أن البصرة ستستضيف بشكل نهائي بطولة كأس الخليج (خليجي 25) بموعدها الجديد في يناير/كانون الثاني 2023، على أن تكون كل الاستعدادات جاهزة قبلها بـ6 أشهر.

وعقد اتحاد كأس الخليج العربي اجتماعا في الدوحة اليوم، لمناقشة آخر مستجدات البطولة التي كان من المفترض انطلاقتها خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكنها تأجلت في سبتمبر/أيلول الماضي حتى مطلع 2023 بسبب مشاركة أغلب الفرق بكأس العرب في قطر.

وقال عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي في بيان "تم اعتماد البصرة بصورة نهائية لتنظيم خليجي 25 في (يناير) كانون الثاني 2023 مع ضرورة اكتمال المتطلبات الخاصة بالبطولة في 30 يونيو/حزيران 2022".

وأضاف وزير الشباب والرياضة العراقي "البصرة ستكون بأتم الجاهزية لاحتضان خليجي 25، وإكمال جميع المتطلبات في وقتها المحدد، والسعي إلى أن تكون البطولة مميزة وملبية لتطلعات الجميع".

الرميحي ينفي مناقشة ملف خليجي 25

وعقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، أكد جاسم سلطان الرميحي، أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي، خلال مؤتمر صحفي، أن الاجتماع كان مثمرا وشهد مناقشة العديد من البنود التي تخص مستقبل الكرة الخليجية، من بينها تثبيت موعد إقامة بطولة كأس الخليج للمنتخبات .

وأضاف أنه لم يتم مناقشة ملف استضافة العراق لـ(خليجي 25)، مشيرا إلى أنه تم التطرق سابقا الى هذا الموضوع حول جاهزية العراق ومدى توفر متطلبات الاستضافة.

وأوضح الرميحي أن الجمعية العمومية الاستثنائية السابقة قررت أن تقام البطولة في العراق بمدينة البصرة، على أن تكون الكويت البلد البديل،

مضيفا أن أي دولة ترغب في الاستضافة هناك شروط ومعاير ترسل إليها ويتم إعداد ملف للاستضافة ويتم عرضه على اتحاد كأس الخليج العربي.

وكان من المفترض أن تستضيف البصرة "خليجي 21" لكنها نقلت إلى البحرين في 2013 وتكرر التأجيل أكثر من مرة سواء لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بعدم الجاهزية للاستضافة.

وأقيمت النسخة الأخيرة لكأس الخليج (خليجي 24) في قطر عام 2019 وأحرزت البحرين اللقب.