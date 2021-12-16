تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

الشرطة الفرنسية تصادر العلم الجزائري من المحتفلين بتأهل الخضر لنهائي مونديال العرب

Egypt vs Algeria - 2021 FIFA Arab Cup
العلم الجزائري كان حاضرا مع الجماهير التي شجعت الخضر في الدوحة، كما حمله المحتفلون بالفوز في باريس (الأناضول)
16/12/2021

تداول ناشطون عبر تويتر مقاطع فيديو تظهر قوات الأمن الفرنسية وهي تصادر العلم الجزائري من المحتفلين بتأهل منتخب بلدهم إلى نهائي كأس العرب المقامة في قطر، وذلك عقب فوزه على المنتخب القطري أمس الأربعاء.

واستنكر ناشطون تصرف قوى الأمن في فرنسا بحق العلم الجزائري وكأنه نوع من المخدرات أو الممنوعات التي يعاقب القانون على حيازتها.

واعتبر مغردون أن ما حدث هو البداية فقط لخطوات أخرى ضد الجالية الجزائرية التي تعد الأكبر في فرنسا، وفق اعتقادهم.

واحتفل جزائريون بفرنسا أمس الأربعاء في كبرى شوارع باريس بمناسبة وصول منتخب بلدهم إلى نهائي كأس العرب بعد فوزه في مباراة مثيرة على المنتخب القطري بطل آسيا 2-1.

وكانت قوات الأمن الفرنسية قد أطلقت قنابل الغاز المدمع على مشجعين جزائريين احتفلوا بتأهل منتخب بلدهم إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب نظيره المغربي مساء السبت الماضي أيضا.

 

المصدر : وكالة سند

المزيد من كرة قدم

الأكثر قراءة