تداول ناشطون عبر تويتر مقاطع فيديو تظهر قوات الأمن الفرنسية وهي تصادر العلم الجزائري من المحتفلين بتأهل منتخب بلدهم إلى نهائي كأس العرب المقامة في قطر، وذلك عقب فوزه على المنتخب القطري أمس الأربعاء.

واستنكر ناشطون تصرف قوى الأمن في فرنسا بحق العلم الجزائري وكأنه نوع من المخدرات أو الممنوعات التي يعاقب القانون على حيازتها.

واعتبر مغردون أن ما حدث هو البداية فقط لخطوات أخرى ضد الجالية الجزائرية التي تعد الأكبر في فرنسا، وفق اعتقادهم.

واحتفل جزائريون بفرنسا أمس الأربعاء في كبرى شوارع باريس بمناسبة وصول منتخب بلدهم إلى نهائي كأس العرب بعد فوزه في مباراة مثيرة على المنتخب القطري بطل آسيا 2-1.

وكانت قوات الأمن الفرنسية قد أطلقت قنابل الغاز المدمع على مشجعين جزائريين احتفلوا بتأهل منتخب بلدهم إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب نظيره المغربي مساء السبت الماضي أيضا.

#Zemmour2022 Et ce n'est que le début En France, drapeau français https://t.co/Vs3uN9w3R2

Ils peuvent vous voler vos drapeaux, ils pourront jamais vous prendre le "one two three" https://t.co/YcjbJ9ldte

— Pierre Sautarel (@FrDesouche) December 16, 2021