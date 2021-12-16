تداول ناشطون عبر تويتر مقاطع فيديو تظهر قوات الأمن الفرنسية وهي تصادر العلم الجزائري من المحتفلين بتأهل منتخب بلدهم إلى نهائي كأس العرب المقامة في قطر، وذلك عقب فوزه على المنتخب القطري أمس الأربعاء.

واستنكر ناشطون تصرف قوى الأمن في فرنسا بحق العلم الجزائري وكأنه نوع من المخدرات أو الممنوعات التي يعاقب القانون على حيازتها.

واعتبر مغردون أن ما حدث هو البداية فقط لخطوات أخرى ضد الجالية الجزائرية التي تعد الأكبر في فرنسا، وفق اعتقادهم.

Je viens d’être témoin d’une confiscation de drapeau Algérien par la BRAV-M. c’est du délire. pic.twitter.com/t2ml0YsSfT — Syndicat ds détenu(e)s de France (@DesDetenus) December 15, 2021

واحتفل جزائريون بفرنسا أمس الأربعاء في كبرى شوارع باريس بمناسبة وصول منتخب بلدهم إلى نهائي كأس العرب بعد فوزه في مباراة مثيرة على المنتخب القطري بطل آسيا 2-1.

وكانت قوات الأمن الفرنسية قد أطلقت قنابل الغاز المدمع على مشجعين جزائريين احتفلوا بتأهل منتخب بلدهم إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب نظيره المغربي مساء السبت الماضي أيضا.

#Zemmour2022

Et ce n'est que le début

En France, drapeau français https://t.co/Vs3uN9w3R2 — Lilith Lilith 🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵 (@LilithL16984575) December 16, 2021