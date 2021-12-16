الشرطة الفرنسية تصادر العلم الجزائري من المحتفلين بتأهل الخضر لنهائي مونديال العرب
16/12/2021
تداول ناشطون عبر تويتر مقاطع فيديو تظهر قوات الأمن الفرنسية وهي تصادر العلم الجزائري من المحتفلين بتأهل منتخب بلدهم إلى نهائي كأس العرب المقامة في قطر، وذلك عقب فوزه على المنتخب القطري أمس الأربعاء.
واستنكر ناشطون تصرف قوى الأمن في فرنسا بحق العلم الجزائري وكأنه نوع من المخدرات أو الممنوعات التي يعاقب القانون على حيازتها.
واعتبر مغردون أن ما حدث هو البداية فقط لخطوات أخرى ضد الجالية الجزائرية التي تعد الأكبر في فرنسا، وفق اعتقادهم.
Je viens d’être témoin d’une confiscation de drapeau Algérien par la BRAV-M. c’est du délire. pic.twitter.com/t2ml0YsSfT
— Syndicat ds détenu(e)s de France (@DesDetenus) December 15, 2021
واحتفل جزائريون بفرنسا أمس الأربعاء في كبرى شوارع باريس بمناسبة وصول منتخب بلدهم إلى نهائي كأس العرب بعد فوزه في مباراة مثيرة على المنتخب القطري بطل آسيا 2-1.
هدف التقدم للمنتخب الجزائري عن طريق يوسف البلايلي#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/Gq9eTAH1KN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2021
وكانت قوات الأمن الفرنسية قد أطلقت قنابل الغاز المدمع على مشجعين جزائريين احتفلوا بتأهل منتخب بلدهم إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب نظيره المغربي مساء السبت الماضي أيضا.
PARIS – Les supporters algériens sont systématiquement repoussés en dehors des #ChampsElysees : quelques légères tensions. #FIFArabCup2021 #QATALG #Algerie https://t.co/9v4SpmPPrU pic.twitter.com/ywGyAzc2nf
— Clément Lanot (@ClementLanot) December 15, 2021
#Zemmour2022
Et ce n'est que le début
En France, drapeau français https://t.co/Vs3uN9w3R2
— Lilith Lilith 🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵 (@LilithL16984575) December 16, 2021
Ils peuvent vous voler vos drapeaux, ils pourront jamais vous prendre le "one two three" https://t.co/YcjbJ9ldte
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) December 16, 2021
المصدر : وكالة سند