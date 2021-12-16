قال رئيس الاتحاد الدولي كرة القدم “فيفا” (FIFA) جياني إنفانتينو إن تنظيم مونديال العرب 2021 الجاري حاليا مذهل، مؤكدا أن كأس العالم المرتقب في قطر سيكون الأفضل على الإطلاق.
الجزائر تهزم قطر وتتأهل لنهائي كأس العرب.. "محاربو الصحراء" يواجهون "نسور قرطاج"
ضرب المنتخب الجزائري موعدا مع نظيره التونسي في نهائي كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، بعدما تغلب على منتخب قطر 2 -1، في نصف نهائي المسابقة.
وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق جمال بن العمري (59)، قبل أن يدرك محمد مونتاري التعادل للمنتخب القطري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وفي الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل يوسف بلايلي هدف الفوز للمنتخب الجزائري، بعدما تابع ضربة جزاء سددها هو وتصدى لها سعد الشيب حارس مرمى قطر.
وكان المنتخب التونسي قد تأهل للنهائي بعد فوزه على نظيره المصري بهدف نظيف.
فيديو| منتخب #الجزائر تقدم 2 – 1 على #منتخبنا_الوطني عبر بلايلي في الدقيقة +117 في نصف نهائي #مونديال_العرب
#قطر2021#قنوات_الكاس pic.twitter.com/WLqjPSb3mJ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 15, 2021
فيديو |منتخب #الجزائر تقدم 1 – 0 على #منتخبنا_الوطني عبر بلعمري في الدقيقة 59 #مونديال_العرب #قطر2021#قنوات_الكاس pic.twitter.com/Ba4evm6crv
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 15, 2021
فيديو| #منتخبنا_الوطني يعادل النتيجة 1 – 1 مع #الجزائر عبر مونتاري في الدقيقة +97 في نصف نهائي #مونديال_العرب#مونديال_العرب #قطر2021#قنوات_الكاس pic.twitter.com/n0YYtCpESk
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 15, 2021