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كرة قدم

الجزائر تهزم قطر وتتأهل لنهائي كأس العرب.. "محاربو الصحراء" يواجهون "نسور قرطاج"

Qatar v Algeria: Semi-Final - FIFA Arab Cup Qatar 2021
يوسف بلايلي سجل هدف الفوز القاتل في مرمى منتخب قطر (غيتي)
15/12/2021-|آخر تحديث: 16/12/202112:24 AM (مكة المكرمة)

ضرب المنتخب الجزائري موعدا مع نظيره التونسي في نهائي كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، بعدما تغلب على منتخب قطر 2 -1، في نصف نهائي المسابقة.

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق جمال بن العمري (59)، قبل أن يدرك محمد مونتاري التعادل للمنتخب القطري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل يوسف بلايلي هدف الفوز للمنتخب الجزائري، بعدما تابع ضربة جزاء سددها هو وتصدى لها سعد الشيب حارس مرمى قطر.

وكان المنتخب التونسي قد تأهل للنهائي بعد فوزه على نظيره المصري بهدف نظيف.

المصدر : وكالات

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