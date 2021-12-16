يعاني الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أزمة حقيقية تهدد استمراريته، بعدما أعلنت رابطة البريميرليغ اليوم الخميس تأجيل مباراة مانشستر يونايتد بملعبه أمام برايتون بعد غد السبت بسبب تفشي كوفيد-19 في أولد ترافورد.

وقالت الرابطة في بيان "يؤسفنا أن هذه رابع مباراة في الدوري الممتاز يتم تأجيلها خلال أسبوع".

وأضافت "رغم معرفتنا أن عددا من الأندية يعاني من تفشي كوفيد-19؛ تعتزم رابطة الدوري مواصلة جدول مبارياتها الحالي كلما أتيحت الفرصة لذلك، لكن تبقى صحة وسلامة جميع المعنيين باللعبة أولوية قصوى".

قد يكون اليوم آخر يوم نتابع فيه البريميرليغ قبل أن يتوقف الدوري 💔 pic.twitter.com/0w3HMMnEX3 — E P L W O R L D (@EPLworld) December 16, 2021

تأجيلات أخرى في البريميرليغ

وفي وقت سابق اليوم الخميس أيضا، أعلنت رابطة البريميرليغ تأجيل مباراة ليستر سيتي وتوتنهام التي كانت مقررة اليوم الخميس بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في ليستر.

وقال بريندان رودجرز مدرب ليستر أمس الأربعاء إن طلب النادي بتأجيل اللقاء بسبب زيادة حالات كوفيد-19 بتشكيلته تعرض للرفض، لكن زيادة الإصابات بين اللاعبين وأعضاء الطاقم اليوم الخميس لم تجعل رابطة الدوري أمام خيار آخر.

ومع التزايد الكبير في حالات الإصابات بين صفوف الفرق، دعا توماس فرانك المدير الفني لنادي برنتفورد إلى تأجيل المباريات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بهدف تمكين الأندية من التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

وتأجلت مباراة برنتفورد مع مانشستر يونايتد أول أمس الثلاثاء نتيجة تفشي متحور فيروس كورونا (أوميكرون). وأصبحت مباراة بيرنلي مع واتفورد أمس ثالث مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز يتم تأجيلها في غضون أسبوع واحد.