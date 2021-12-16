سجل الكاميروني فينسن أبو بكر هدفا بمهارة فردية، وصنع آخر ليقود النصر للفوز على مضيفه الهلال 2-صفر في قمة مؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس، ويزيد معاناة بطل آسيا الذي تعرض لأول خسارة في المسابقة هذا الموسم.

وتوغل أبو بكر بين نصف لاعبي الهلال تقريبا، وسدّد كرة غيّرت اتجاهها لتمر فوق الحارس عبد الله المعيوف قبل 6 دقائق على نهاية الشوط الأول.

⚽️🎥 د39’ شاهد الهدف الأول للنصر عن طريق " فنسنت أبو بكر ". #الهلال_النصر pic.twitter.com/IlECFtpPjp — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 16, 2021

وأكد البرازيلي أندرسون تاليسكا الانتصار في الدقيقة الأخيرة حين تسلم تمريرة رائعة من أبو بكر، لينفرد بالحارس قبل خط منتصف الملعب، ويسجل بسهولة بعد اندفاع لاعبي الهلال للهجوم بحثا عن تعادل متأخر.

⚽️🎥 شاهد الهدف الثاني للنصر عن طريق " تاليسكا ". #الهلال_النصر pic.twitter.com/NfwXIIj7P3 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 16, 2021

ولم يحقق الهلال أي فوز في الدوري منذ تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا الشهر الماضي حين تعادل مع أبها والفيحاء قبل خسارة اليوم الخميس أمام غريمه.

ويبقى فريق المدرب ليوناردو جارديم في المركز الرابع برصيد 21 نقطة من 12 مباراة بفارق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي خاض مباراة أكثر.

وصعد النصر إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد أن عوّض خسارته المفاجئة من الطائي الأسبوع الماضي.