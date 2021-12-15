وداع مبكٍ من ميسي لمواطنه أغويرو

الصداقة التي بدأت قبل أكثر من 15 عاما وجمعت بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومواطنه وزميله سيرجيو أغويرو ظهرت بالكلمات التي ودع بها "البولغا" مواطنه "الكون" الذي اعتزل كرة القدم.

وكان أغويرو مهاجم فريق برشلونة أعلن اليوم الأربعاء إنهاء مسيرته وهو في الـ33 من عمره بسبب مشكلة في القلب.

وجاء الخبر الذي كان متوقعا بسبب تراجع الحالة الصحية للدولي الأرجنتيني في مؤتمر صحفي عقد اليوم في ملعب "كامب نو"، بحضور رئيس برشلونة خوان لابورتا ولاعبي الفريق.

وعلى حسابه الرسمي في إنستغرام، نشر ميسي عدة صور تظهر مراحل الصداقة بينه وبين أغويرو، وأرفق هذه الصور بتعليق فيه الكثير من المودة والمحبة والحسرة بنفس الوقت.

"عمليا، مسيرة مهنية كاملة معا، عشنا لحظات رائعة، ولحظات الخيبة ليست كثيرة، لكنها جعلتنا أقرب وأوثق من بعضنا البعض وجعلت صداقتنا أكبر، وسنستمر في العيش معا خارج الميدان".

وتابع لاعب باريس سان جيرمان أنه "مع الفرح الكبير بالفوز في كوبا أميركا منذ وقت قصير، ومع كل الأشياء التي حققتها في إنجلترا يأتي هذا الخبر المؤلم الآن، ويدفعك للتوقف عن فعل ما تعشقه، بالتأكيد ستظل سعيدا لأنك شخص ينقل السعادة، وأولئك الذين يحبونك سيكونون معك، الآن بدأت مرحلة جديدة في حياتك، وأنا مقتنع بأنك ستعيشها بابتسامة وبكل الحماس الذي تضعه في كل شيء".

وختم ميسي "كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة، أحبك كثيرا يا صديقي، سأفتقدك حقا في الملعب وعندما نكون مع المنتخب الوطني".