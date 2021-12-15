مانشستر سيتي يعزز صدارته للبريميرليغ بفوز ساحق على ليدز ومحرز يعادل رقما تاريخيا

أمطر مانشستر سيتي شباك ليدز يونايتد بـ7 أهداف نظيفة في ملعب الاتحاد اليوم الثلاثاء في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليحقق فوزه السابع على التوالي، ويعزز موقعه في الصدارة بفارق 4 نقاط.

وواجه فريق المدرب مارسيلو بيلسا هجوما كاسحا من سيتي الذي كان في أفضل حالاته وتقدم بعد 8 دقائق عبر فيل فودن.

وضاعف جاك غريليش النتيجة بعد 5 دقائق حين استقبل تمريرة رياض محرز العرضية بضربة رأس متقنة.

ووسع كيفن دي بروين الفارق إلى 3-صفر بعد أن أظهر سرعته ولمسته الحاسمة في التعامل مع تمريرة رائعة من رودري.

وبعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني أضاف محرز الهدف الرابع، ثم سدد دي بروين كرة لا تصد من مسافة 20 مترا نحو الشباك، وأحرز جون ستونز الهدف السادس بعد إنقاذ مزدوج من الحارس إيلان ميلييه.

وأكمل البديل ناثان آكي السباعية بعد ركلة ركنية من فودن.

ويملك سيتي 41 نقطة مقابل 37 نقطة لليفربول و36 لتشلسي قبل اللعب يوم الخميس.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها فاز أستون فيلا على مضيفه نوريتش سيتي 2-صفر.

محرز يعادل رقما جديدا

وأضاف محرز لسجله الحافل رقما جديدا يضاف لإنجازاته السابقة، حيث شارك في مباراته الـ 100 مع مانشستر سيتي.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن النجم الجزائري أصبح بذلك ثالث لاعب أفريقي يشارك في 100 مباراة مع ناديين مختلفين بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نوانكو كانو وشيخو كوياتيه.

وشارك محرز مع فريقه السابق ليستر سيتي في 139 مباراة في البريميرليغ، سجل خلالها 39 هدفا وصنع 28 هدفا.

وحتى مباراته الـ100 مع مانشستر سيتي الذي انتقل إليه في 2018، سجل 30 هدفا وصنع 24 هدفا.