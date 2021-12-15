سيرجيو أغويرو يعتزل كرة القدم.. أحد أفضل مهاجمي العالم لن يزور الشباك مرة أخرى

أعلن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، إنهاء مسيرته في اللعب بسبب مشكلة في القلب، وهو في الـ33 من عمره.

وجاء الخبر الذي كان متوقعا بسبب تراجع الحالة الصحية للدولي الأرجنتيني في مؤتمر صحفي عقد اليوم في ملعب "كامب نو"، بحضور خوان لابورتا رئيس برشلونة ولاعبي الفريق.

وقال أغويرو وهو يكافح دموعه إن "صحتي تأتي أولا؛ الفريق الطبي أخبرني أنه من الأفضل لي التوقف عن اللعب، ولهذا أغادر البرسا وأعتزل كرة القدم".

وتابع "أغادر ورأسي مرفوع وأنا سعيد. لا أعلم ماذا ينتظرني في السنوات القادمة، لدي كثير من الناس الذين يحبونني ويتمنّون لي الأفضل".

Add one more Culer to the Barça Family @aguerosergiokun pic.twitter.com/IvO9RyxgRe — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 15, 2021

وعانى أغويرو -الذي لمع نجمه في البداية مع أتلتيكو مدريد قبل أن يقدم مسيرة رائعة مع مانشستر سيتي- من آلام في الصدر خلال مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعلن النادي حينئذ أن لديه مشكلة في انتظام ضربات القلب.

وقال سيرجي بارخوان -الذي كان مدرّبا مؤقتا لبرشلونة في ذلك الوقت- إن أغويرو أخبره أنه كان يشعر "بدوار بسيط".

وبعد إجراء مزيد من الفحوص، تقرر غياب أغويرو عن الملاعب مدة 3 أشهر من أجل الخضوع "للتشخيص والعلاج".

ومع ذلك، وبعد التشاور مع المتخصصين، اُبلغ أغويرو أن استمراره في اللعب سيكون بمنزلة مخاطرة كبيرة.

وكان مهاجم منتخب الأرجنتين -الذي سجل 426 هدفا وصنع 118 هدفا آخر في 786 مباراة لعبها في مسيرته- انضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي في يوليو/تموز الماضي، لكن إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) أخّرت بدايته مع الفريق الكتالوني حتى أكتوبر/تشرين الأول.

Kun, you'll always have a home here at Barça pic.twitter.com/dVBT7plcWl — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 15, 2021

وشارك أغويرو في 5 مباريات مع برشلونة في كل المسابقات، وقد لعب 166 دقيقة وجاء هدفه الوحيد بقميص الفريق في مباراة الكلاسيكو التي خسرها أمام ريال مدريد 1-2.

وكان أغويرو قد حقق رقما قياسيا في مانشستر سيتي بتسجيل 260 هدفا للفريق في 390 مباراة على مدار عقد ذهبي قضاه مع الفريق وتوّج معه خلاله بـ12 لقبا كبيرا، من بينها 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يرحل عنه في نهاية الموسم الماضي.

وكان أبرز أهداف أغويرو هدفا قاتلا سجله في شباك "كوينز بارك رينجرز" وحسم به تتويج الفريق بالدوري في موسم 2011-2012، وهو اللقب الأول لمانشستر سيتي في المسابقة تحت مسمى الدوري الإنجليزي الممتاز.