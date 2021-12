سيرجيو أغويرو يعتزل كرة القدم.. أحد أفضل مهاجمي العالم لن يزور الشباك مرة أخرى

أعلن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، إنهاء مسيرته في اللعب بسبب مشكلة في القلب، وهو في الـ33 من عمره.

وجاء الخبر الذي كان متوقعا بسبب تراجع الحالة الصحية للدولي الأرجنتيني في مؤتمر صحفي عقد اليوم في ملعب "كامب نو"، بحضور خوان لابورتا رئيس برشلونة ولاعبي الفريق.

وقال أغويرو وهو يكافح دموعه إن "صحتي تأتي أولا؛ الفريق الطبي أخبرني أنه من الأفضل لي التوقف عن اللعب، ولهذا أغادر البرسا وأعتزل كرة القدم".

وتابع "أغادر ورأسي مرفوع وأنا سعيد. لا أعلم ماذا ينتظرني في السنوات القادمة، لدي كثير من الناس الذين يحبونني ويتمنّون لي الأفضل".

