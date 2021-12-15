أوضح مدرب منتخب الجزائر للمحليين مجيد بوقرة مدى جاهزية الثنائي بغداد بونجاح ويوسف بلايلي لمواجهة قطر صاحبة الضيافة في الدور قبل النهائي لكأس العرب لكرة القدم غدا الأربعاء.
تونس تهزم مصر في نصف نهائي مونديال العرب.. بالفيديو- نيران صديقة أهلت "نسور قرطاج" إلى النهائي
قادت النيران الصديقة منتخب تونس للتأهل للمباراة النهائية في بطولة مونديال العرب لكرة القدم، المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، بعدما تغلب بهدف نظيف في الوقت القاتل على نظيره المصري، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي المسابقة.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عمرو السولية، قائد المنتخب المصري، الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ5 (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
بهذه النتيجة، يلتقي المنتخب التونسي في المباراة النهائية السبت القادم مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين منتخبي قطر والجزائر، التي تجرى في وقت لاحق مساء اليوم الأربعاء.
في المقابل، يلتقي منتخب مصر مع الخاسر من المواجهة الأخرى، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل أيضا.
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شاهد الهدف القاتل لمنتخب #تونس في الثواني الأخيرة من مباراة #مصر و الذي منحه التأهل لنهائي #مونديال_العرب pic.twitter.com/7imWfLur8D
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 15, 2021