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تونس تهزم مصر في نصف نهائي مونديال العرب.. بالفيديو- نيران صديقة أهلت "نسور قرطاج" إلى النهائي

Arab Cup - Semi-Final - Tunisia v Egypt
عمر السولية سجل هدفا عكسيا في مرمى منتخب بلاده وأهدى تونس بطاقة التأهل للنهائي (رويترز)
15/12/2021-|آخر تحديث: 15/12/202108:16 PM (مكة المكرمة)

قادت النيران الصديقة منتخب تونس للتأهل للمباراة النهائية في بطولة مونديال العرب لكرة القدم، المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، بعدما تغلب بهدف نظيف في الوقت القاتل على نظيره المصري، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي المسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عمرو السولية، قائد المنتخب المصري، الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ5 (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بهذه النتيجة، يلتقي المنتخب التونسي في المباراة النهائية السبت القادم مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين منتخبي قطر والجزائر، التي تجرى في وقت لاحق مساء اليوم الأربعاء.

في المقابل، يلتقي منتخب مصر مع الخاسر من المواجهة الأخرى، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل أيضا.

المصدر : وكالات

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