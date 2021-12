"الجميع لا يشمل مسلمي الإيغور".. انتقادات لحملة "أرسنال للجميع" التي تدعم المثليين

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نادي أرسنال بعد مشاركته في حملة دعم المثليين، المنتشرة منذ نحو أسبوعين بين أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مقارنة بموقف الفريق من قضية مسلمي الإيغور في الصين.

ونشر نادي أرسنال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أول أمس الأحد، صورة لإحدى لاعباته في فريق النساء وهي تشير إلى ألوان المثلية الجنسية، معلقا عليها "أرسنال للجميع".

🏳️‍🌈 ARSENAL FOR EVERYONE 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ubDjbGCs6J — Arsenal Women (@ArsenalWFC) December 12, 2021

ولاقت هذه التغريدة انتقادات حادّة من جماهير "المدفعجية" وعشاق كرة القدم في أنحاء العالم، وذكّرهم عدد كبير من المغرّدين بموقف النادي تجاه مسلمي الإيغور وما فعله مع النجم الألماني مسعود أوزيل بعدما أعلن رفضه لما تفعله الصين بالمسلمين هناك.

وكتبت مغرّدة بشأن ذلك "مضحك للغاية كيف منع النادي نفسه أوزيل من البقاء في فريقهم لأنه دافع عن المسلمين الإيغور في الصين الذين تعرضوا للاغتصاب والقتل بسبب معتقداتهم الدينية، لكنهم فجأة يريدون إظهار صورة (المهتم جدا بحقوق الإنسان)".

وعلّق مغرد على جملة الفريق اللندني "أرسنال للجميع" بالقول "الجميع لا يشمل الإيغور"، في حين كتب آخر "باستثناء مسلمي الإيغور وكثير من الفلسطينيين ممن بلا وطن".

وفي ما يتعلق بقضية لاعب أرسنال السابق أوزيل، قال أحد المغردين "باستثناء الوقت الذي تحدث فيه النجم الألماني عن مسلمي الإيغور"، في حين تساءل آخر: "أين كانت هذه الطاقة عندما كان أوزيل؟".

وكان أوزيل قد تعرض لضغوط كبيرة من أرسنال عندما تحدث في أكثر من مرة عن رفضه الظلم الذي يتعرض له مسلمو الإيغور في الصين، وحاول الفريق الإنجليزي أن يثني لاعبه السابق عن تصريحاته مرارا إلا أنه لم يتراجع عن موقفه حتى دفعه النادي إلى الرحيل.

So funny how the same club banned Özil out of their team because he stood up for uyghur muslims in china that get raped and murdered just because of their religion, but suddenly they want to show an " very interested in human rights" image🤣 https://t.co/efqN8RdlXW — m🦅 (@sizinamk06) December 13, 2021

Except for when ozil spoke up about Uyghur Muslims 🤔 https://t.co/sfeZC7uJpt — aqib🐐 (@AA7_Szn) December 13, 2021

*apart from the Uyghur Muslims. https://t.co/yhZhPmhn8p — Moh Haider (@ArsenalMoh8) December 12, 2021

Yeah keep the same energy when it comes to the Uyghur Muslim https://t.co/kzUA7JQ2FE — Back to public (@GabrielSava9) December 14, 2021

Where was this energy for Ozil? https://t.co/OWWVNHxBuC — Kianna💎💗 (@Sancho25szn_) December 13, 2021

What about the Uyghur Muslims lads https://t.co/Px9sO9RHQX — Raejoun (@raejounpacked) December 13, 2021