انهالت التهاني من المؤسسات الإقليمية والسفارات وعمّت الاحتفالات اليمن بعد تتويج منتخبه بكأس غرب آسيا للناشئين إثر فوزه على نظيره السعودي أمس الاثنين في النهائي بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 1-1.

وتداول ناشطون يمنيون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا من الاحتفالات التي ملأت شوارع اليمن، واحتفال لاعبي المنتخب اليمني بعد الفوز على السعودية والتتويج باللقب بالخروج إلى الشوارع وإطلاق الألعاب النارية.

ونشر المصور الصحفي علي السنيدار مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع تويتر يظهر رد فعل المشجعين اليمنيين في نادي الوحدة بصنعاء لحظه الفوز، واصفا الأجواء بأنها "خيالية بالمتعة والتشويق".

ونشرت الناشطة اليمنية سمر اليافعي صورة من احتفال لاعبي المنتخب باللقب، معلقة عليها "اليمن غير، هؤلاء صقورنا بكل فخر! الله يفرحكم دنيا وآخره كما فرحتمونا اليوم".

وهنأت جهات رسمية عربية وغربية المنتخب اليمني وشعبه بتحقق اللقب الآسيوي، حيث قال الاتحاد العربي لكرة القدم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر "نهنئ الاتحاد اليمني لكرة القدم على تحقيق منتخب الناشئين بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2021".

بدوره، قال خالد البوسعيدي نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية "أجمل التهاني القلبية لمنتخب اليمن للناشئين، بطولة إقليمية مهمة نسأل الله أن تكون فاتحة خير ونجاح لكرة القدم والرياضة في الجمهورية اليمنية الشقيقة".

وشاركت سفارات دول أجنبية في تهنئة المنتخب اليمني أيضا، مثل السفارتين الأميركية والصينية في اليمن.

CDA Cathy Westley: Hooray Yemen! Huge congratulations to the Yemen youth team on winning the WAFF Championship.

The party has started 🥳 Relatives in Yemen sent me these via WhatsApp pic.twitter.com/GB1HwAhLFY

— Afrah Nasser (@Afrahnasser) December 13, 2021