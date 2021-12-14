انهالت التهاني من المؤسسات الإقليمية والسفارات وعمّت الاحتفالات اليمن بعد تتويج منتخبه بكأس غرب آسيا للناشئين إثر فوزه على نظيره السعودي أمس الاثنين في النهائي بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 1-1.

وتداول ناشطون يمنيون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا من الاحتفالات التي ملأت شوارع اليمن، واحتفال لاعبي المنتخب اليمني بعد الفوز على السعودية والتتويج باللقب بالخروج إلى الشوارع وإطلاق الألعاب النارية.

رده فعل المشجعين في نادي الوحده بصنعاء لحظه الفوز . اجواء خيالية من المتعة والتشويق ..

حيو اليماني حيو#اليمن_السعودية #غرب_آسيا pic.twitter.com/baLgeFW4TH — علي السنيدار (@alialsonidar) December 13, 2021

ونشر المصور الصحفي علي السنيدار مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع تويتر يظهر رد فعل المشجعين اليمنيين في نادي الوحدة بصنعاء لحظه الفوز، واصفا الأجواء بأنها "خيالية بالمتعة والتشويق".

#اليمن غير 🇾🇪 هولاء صقورنا بكل فخر! الله يفرحكم دنيا واخره كما فرحتونا اليوم. #السعوديه_اليمن pic.twitter.com/zZbNgOo5Qo — Summer Nasser سمر ناصر اليافعي (@ToEducate) December 13, 2021

ونشرت الناشطة اليمنية سمر اليافعي صورة من احتفال لاعبي المنتخب باللقب، معلقة عليها "اليمن غير، هؤلاء صقورنا بكل فخر! الله يفرحكم دنيا وآخره كما فرحتمونا اليوم".

وهنأت جهات رسمية عربية وغربية المنتخب اليمني وشعبه بتحقق اللقب الآسيوي، حيث قال الاتحاد العربي لكرة القدم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر "نهنئ الاتحاد اليمني لكرة القدم على تحقيق منتخب الناشئين بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2021".

#تهنئة l

نهنئ الاتحاد اليمني لكرة القدم على تحقيق منتخب الناشئين لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2021 . pic.twitter.com/iVmix4ozJW — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 14, 2021

بدوره، قال خالد البوسعيدي نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية "أجمل التهاني القلبية لمنتخب اليمن للناشئين، بطولة إقليمية مهمة نسأل الله أن تكون فاتحة خير ونجاح لكرة القدم والرياضة في الجمهورية اليمنية الشقيقة".

أجمل التهاني القلبية لمنتخب #اليمن للناشئين بمناسبة فوزه ببطولة غرب آسيا بعد تغلبه على منتخب #السعودية في المباراة النهائية. بطولة اقليمية مهمة نسأل الله أن تكون فاتحة خير ونجاح لكرة القدم والرياضة في الجمهورية اليمنية الشقيقة 🇴🇲❤️🇾🇪🏆#نهائي_غرب_آسيا_للناشئين#السعوديه_اليمن pic.twitter.com/czAqTYXWtS — خالد بن حمد البوسعيدي (@SayyidKhalid) December 13, 2021

وشاركت سفارات دول أجنبية في تهنئة المنتخب اليمني أيضا، مثل السفارتين الأميركية والصينية في اليمن.

القائمة بأعمال السفير كاثي ويستلي: حيو اليماني حيوه. ألف مبروك لأبطال المنتخب اليمني للناشئين فوزهم ببطولة إتحاد غرب آسيا للناشئين. CDA Cathy Westley: Hooray Yemen! Huge congratulations to the Yemen youth team on winning the WAFF Championship. Photo Credit: WAFF pic.twitter.com/Nd5XtVNx7o — US Embassy to Yemen السفارة الأمريكية في اليمن (@USEmbassyYemen) December 13, 2021

ألف مبروك للمنتخب اليمني. آمل أن تحافظ دوما على هذه الحالة وتفوز بالمزيد من البطولات في المباريات المستقبلية. #السعوديه_اليمن pic.twitter.com/NWcIXPxQN7 — Chinese Embassy to Yemen (@ChineseEmbtoYEM) December 13, 2021

ألف مبروك تتويج #المنتخب_اليمني_للناشئين بطلاً لـ #غرب_آسيا إثر فوزه على السعودية بركلات الترجيح وهاردلك لمنتخبنا والتعويض في القادم بإذن الله🇾🇪🇸🇦 pic.twitter.com/gSzlNj0WQ1 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 13, 2021

سماء صنعاء تحتفل بفوز منتخبنا الوطني ببطوله غرب آسيا للناشئين 🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪#السعوديه_اليمن pic.twitter.com/v1cUSK7qUq — علي البريد (albareed) (@alialbareed) December 13, 2021

The party has started 🥳 Relatives in Yemen sent me these via WhatsApp pic.twitter.com/GB1HwAhLFY — Afrah Nasser (@Afrahnasser) December 13, 2021