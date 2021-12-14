توّج بوكا جونيورز الأرجنتيني بلقب النسخة الأولى من كأس مارادونا بفوزه على برشلونة الإسباني بركلات الترجيح 3ـ2، بعد نهاية الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل بهدفٍ لمثله.

وسجل هدف برشلونة لاعب الوسط فيران جوتغلا في الدقيقة 52، ثم عادل بوكا جونيورز الكفة عبر المهاجم إكسيكويل زيبالوس مع حلول الدقيقة 77.

#برشلونه_بوكاجونيورز Barcelona's first goal against Boca Juniors in the Maradona Cuppic.twitter.com/hAUUkZzBND — Leo Messi (@Messi_10_30) December 14, 2021

وتقام البطولة الودية تكريما للنجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، على هامش موسم الرياض الترفيهي، حيث احتضن ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية اللقاء النهائي.

وجاء اختيار برشلونة وبوكا جونيورز للمشاركة في النسخة الأولى من كأس مارادونا لما يمثله الناديان من تاريخ بالنسبة للأسطورة الأرجنتينية.

ولعب مارادونا بقميص البوكا في مناسبتين 1981-1982 و1995-1997، في حين شارك مع برشلونة لموسمين في الفترة من 1982 إلى 1984.

وتوفي مارادونا يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي عن عمر ناهز 60 عاما متأثرا بأزمة قلبية أنهت حياة أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.