توّج بوكا جونيورز الأرجنتيني بلقب النسخة الأولى من كأس مارادونا بفوزه على برشلونة الإسباني بركلات الترجيح 3ـ2، بعد نهاية الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل بهدفٍ لمثله.

وسجل هدف برشلونة لاعب الوسط فيران جوتغلا في الدقيقة 52، ثم عادل بوكا جونيورز الكفة عبر المهاجم إكسيكويل زيبالوس مع حلول الدقيقة 77.

