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بوكا جونيورز يفوز على برشلونة ويتوج بالنسخة الأولى من كأس مارادونا

Boca Juniors players celebrate a goal during a friendly football match between Spain's Barcelona and Argentina's Boca Juniors part of the Maradona Cup at the Mrsool Park Stadium in the Saudi capital Riyadh on December 14, 2021. (Photo by AFP)
لاعبو بوكا جونيورز يحتفلون بعد هدف التعادل بمرمى برشلونة (الفرنسية)
14/12/2021-|آخر تحديث: 14/12/202111:24 PM (مكة المكرمة)

توّج بوكا جونيورز الأرجنتيني بلقب النسخة الأولى من كأس مارادونا بفوزه على برشلونة الإسباني بركلات الترجيح 3ـ2، بعد نهاية الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل بهدفٍ لمثله.

وسجل هدف برشلونة لاعب الوسط فيران جوتغلا في الدقيقة 52، ثم عادل بوكا جونيورز الكفة عبر المهاجم إكسيكويل زيبالوس مع حلول الدقيقة 77.

وتقام البطولة الودية تكريما للنجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، على هامش موسم الرياض الترفيهي، حيث احتضن ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية اللقاء النهائي.

وجاء اختيار برشلونة وبوكا جونيورز للمشاركة في النسخة الأولى من كأس مارادونا لما يمثله الناديان من تاريخ بالنسبة للأسطورة الأرجنتينية.

ولعب مارادونا بقميص البوكا في مناسبتين 1981-1982 و1995-1997، في حين شارك مع برشلونة لموسمين في الفترة من 1982 إلى 1984.

وتوفي مارادونا يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي عن عمر ناهز 60 عاما متأثرا بأزمة قلبية أنهت حياة أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

المصدر : رويترز

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