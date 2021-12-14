بوكا جونيورز يفوز على برشلونة ويتوج بالنسخة الأولى من كأس مارادونا
14/12/2021-|آخر تحديث: 14/12/202111:24 PM (مكة المكرمة)
توّج بوكا جونيورز الأرجنتيني بلقب النسخة الأولى من كأس مارادونا بفوزه على برشلونة الإسباني بركلات الترجيح 3ـ2، بعد نهاية الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل بهدفٍ لمثله.
وسجل هدف برشلونة لاعب الوسط فيران جوتغلا في الدقيقة 52، ثم عادل بوكا جونيورز الكفة عبر المهاجم إكسيكويل زيبالوس مع حلول الدقيقة 77.
Barcelona's first goal against Boca Juniors in the Maradona Cuppic.twitter.com/hAUUkZzBND
— Leo Messi (@Messi_10_30) December 14, 2021
وتقام البطولة الودية تكريما للنجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، على هامش موسم الرياض الترفيهي، حيث احتضن ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية اللقاء النهائي.
🎥 تتويج #بوكاجونيورز الأرجنتيني بطلا لـ #كأس_مارادونا 🏆 بمشاركة عائلة النجم الراحل#برشلونة_بوكاجونيورز#موسم_الرياض pic.twitter.com/RZVGWpO7TE
— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) December 14, 2021
وجاء اختيار برشلونة وبوكا جونيورز للمشاركة في النسخة الأولى من كأس مارادونا لما يمثله الناديان من تاريخ بالنسبة للأسطورة الأرجنتينية.
ولعب مارادونا بقميص البوكا في مناسبتين 1981-1982 و1995-1997، في حين شارك مع برشلونة لموسمين في الفترة من 1982 إلى 1984.
وتوفي مارادونا يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي عن عمر ناهز 60 عاما متأثرا بأزمة قلبية أنهت حياة أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.
المصدر : رويترز