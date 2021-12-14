ليفاندوفسكي يعادل رقما قياسيا وغنابري يقود البايرن للابتعاد بقمة البوندسليغا بفوز ساحق على شتوتغارت

أحرز سيرج غنابري لاعب بايرن ميونخ ثلاثية وصنع هدفين آخرين لروبرت ليفاندوفسكي محطم الأرقام القياسية في انتصار ساحق 5-صفر خارج الديار على شتوتغارت اليوم الثلاثاء، ليبتعد الفريق البافاري بـ9 نقاط في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

ويملك بايرن 40 نقطة من 16 مباراة، وضمن الحصول على لقب بطل الخريف غير الرسمي قبل بدء عطلة شتوية تستمر 3 أسابيع اعتبارا من الأسبوع المقبل، مع سعيه لإحراز اللقب للمرة العاشرة على التوالي.

ويلعب بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، الذي يملك 31 نقطة من 15 مباراة، ضد غرويتر فورت غدا الأربعاء.

ووضع غنابري، الذي كانت له 6 محاولات على المرمى في الشوط الأول فحسب، بايرن في المقدمة في الدقيقة 40 بتسديدة في الزاوية العليا للمرمى وسجل هدفه الثاني في الدقيقة 53.

ومرر غنابري بعد ذلك إلى ليفاندوفسكي الذي وضع الكرة من فوق الحارس فلوريان مولر محرزا هدف بايرن الثالث في الدقيقة 69، ثم صنع غنابري هدفا آخر للمهاجم البولندي.

وبهدفه الثاني في المباراة، عادل ليفاندوفسكي رقم غيرد مولر القياسي عام 1972 والبالغ 42 هدفا في الدوري الألماني في عام ميلادي واحد. ويستطيع المهاجم البولندي تحطيم الرقم القياسي في آخر مباراة بالدوري هذا العام أمام فولفسبورغ يوم الجمعة.

وأكمل غنابري ثلاثيته في الدقيقة 74.

ويملك شتوتغارت، الذي وضعت الهزيمة حدا لمسيرته الخالية من الهزائم في 3 مباريات، 17 نقطة في المركز 15.