شبّه يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم هدفه الرائع في مرمى المنتخب المغربي بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر بأهداف سلسلة الرسوم المتحركة "كابتن ماجد".

وقال بلايلي، في تصريحات للصحافة قبل المران الأخير للمنتخب الجزائري قبل مواجهته لنظيره المنتخب القطري غدا الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العرب: "ربي وفقني، شاهدت أن الحارس كان يتقدم كثيرا، حاولت التسديد من بعيد، الحمد لله الكرة دخلت على طريقة كابتن ماجد".

تصريح من بلايلي لما شفت الحراس خرج من المرمى تاعو سجلتها كي تاع الكابتن ماجد غريب انت يابلايلي 😂😂 pic.twitter.com/XonyqIy2X3 — 💎صابر 💎 (@saber47640339) December 14, 2021

ولفت بلايلي إلى أنه سبق له التسجيل في مرمى أنس الزنيتي حارس نادي الرجاء المغربي عندما كان لاعبا في الترجي التونسي.

يذكر أن المنتخب الجزائري تغلب على نظيره المغربي بركلات الجزاء الترجيحية 5-3، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي، ثم 2-2 بعد الوقت الإضافي.

وأكد بلايلي أنه جاهز لمواجهة قطر غدا، مؤكدا أن المنتخب الجزائري سيفعل المستحيل من أجل بلوغ الدور النهائي والتتويج باللقب.