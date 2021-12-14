الجزائري بلايلي يشبه هدفه في مرمى المغرب بأهداف الكابتن ماجد
14/12/2021
شبّه يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم هدفه الرائع في مرمى المنتخب المغربي بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر بأهداف سلسلة الرسوم المتحركة "كابتن ماجد".
وقال بلايلي، في تصريحات للصحافة قبل المران الأخير للمنتخب الجزائري قبل مواجهته لنظيره المنتخب القطري غدا الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العرب: "ربي وفقني، شاهدت أن الحارس كان يتقدم كثيرا، حاولت التسديد من بعيد، الحمد لله الكرة دخلت على طريقة كابتن ماجد".
تصريح من بلايلي لما شفت الحراس خرج من المرمى تاعو سجلتها كي تاع الكابتن ماجد غريب انت يابلايلي 😂😂 pic.twitter.com/XonyqIy2X3
— 💎صابر 💎 (@saber47640339) December 14, 2021
ولفت بلايلي إلى أنه سبق له التسجيل في مرمى أنس الزنيتي حارس نادي الرجاء المغربي عندما كان لاعبا في الترجي التونسي.
🚀🤩 صاروخية بلايلي من زاوية مختلفة
صِف الهدف بكلمة ✍🏼#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #المغرب_الجزائر #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/ngkw7tpP9b
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 12, 2021
يذكر أن المنتخب الجزائري تغلب على نظيره المغربي بركلات الجزاء الترجيحية 5-3، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي، ثم 2-2 بعد الوقت الإضافي.
وأكد بلايلي أنه جاهز لمواجهة قطر غدا، مؤكدا أن المنتخب الجزائري سيفعل المستحيل من أجل بلوغ الدور النهائي والتتويج باللقب.
النجم الجزائري 🇩🇿 يوسف بلايلي يؤكد لـbeIN SPORTS جاهزية منتخب بلاده لموقعة قطر 🇶🇦 في نصف نهائي كأس العرب FIFA قطر 2021
لقاء مع بلال قيزة @BilalGuiza pic.twitter.com/chHI4BJZGL
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) December 14, 2021
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية