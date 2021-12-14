تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

الجزائري بلايلي يشبه هدفه في مرمى المغرب بأهداف الكابتن ماجد

Arab Cup - Quarter-Final - Morocco v Algeria
بلايلي (يمين) يحتفل مع زملائه بهدفه الرائع في مرمى المغرب (رويترز)
14/12/2021

شبّه يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم هدفه الرائع في مرمى المنتخب المغربي بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر بأهداف سلسلة الرسوم المتحركة "كابتن ماجد".

وقال بلايلي، في تصريحات للصحافة قبل المران الأخير للمنتخب الجزائري قبل مواجهته لنظيره المنتخب القطري غدا الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العرب: "ربي وفقني، شاهدت أن الحارس كان يتقدم كثيرا، حاولت التسديد من بعيد، الحمد لله الكرة دخلت على طريقة كابتن ماجد".

ولفت بلايلي إلى أنه سبق له التسجيل في مرمى أنس الزنيتي حارس نادي الرجاء المغربي عندما كان لاعبا في الترجي التونسي.

يذكر أن المنتخب الجزائري تغلب على نظيره المغربي بركلات الجزاء الترجيحية 5-3، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي، ثم 2-2 بعد الوقت الإضافي.

وأكد بلايلي أنه جاهز لمواجهة قطر غدا، مؤكدا أن المنتخب الجزائري سيفعل المستحيل من أجل بلوغ الدور النهائي والتتويج باللقب.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

المزيد من كرة قدم

الأكثر قراءة