اليويفا يعيد قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال بعد خطأ فني يسفر عن مواجهة بين رونالدو وميسي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين إجراء قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرة أخرى، بعد خطأ فني في البرنامج الذي يرشد المسؤولين بشأن الفرق التي يمكن أو لا يمكن الجمع بينها.

وقال اليويفا في بيان "بعد حدوث مشكلة فنية في البرنامج الذي يقدمه مزوّد خدمة خارجي لإرشاد المسؤولين بشأن الفرق التي يمكن أو لا يمكن الجمع بينها، حدث خطأ ملموس في قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال".

وأضاف "جراء ذلك أُلغيت نتيجة القرعة السابقة، وستُعاد بالكامل الساعة 15:00 بتوقيت وسط أوروبا".

وكانت القرعة الملغاة قد أسفرت عن مواجهة بين مانشستر يونايتد ومنافسه باريس سان جيرمان في ثمن النهائي، في موقعة مرتقبة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.

وعانى ميسي -الذي انضم إلى سان جيرمان قبل انطلاق الموسم- في التأقلم مع الدوري الفرنسي، لكنه سجل 5 أهداف في دوري الأبطال، في حين سجل رونالدو -الهداف التاريخي لدوري الأبطال برصيد 140 هدفا- 6 أهداف هذا الموسم.

وفي آخر مرة التقى فيها يونايتد وسان جيرمان في الدور ثمن النهائي عدّل النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز تأخره ذهابا ليتقدم في البطولة.

كما أسفرت القرعة الملغاة عن خوض بايرن -ميونخ بطل أوروبا 6 مرات- مواجهة محفوفة بالمخاطر أيضا أمام أتلتيكو مدريد.

ومواجهة ليفربول -بقيادة المدرب يورغن كلوب- كانت مرتقبة مع سالزبورغ الذي أصبح أول فريق نمساوي يتأهل لدور خروج المغلوب.

أما تشلسي حامل اللقب فكان سيواجه ليل بطل فرنسا، في حين سيلعب ريال مدريد -الفائز بالبطولة 13 مرة وهو رقم قياسي- مع بنفيكا البرتغالي.

وكان مانشستر سيتي سيواجه فياريال بعد خطأ في القرعة التي أوقعت الفريق الإسباني في البداية مع منافسه في المجموعة السادسة يونايتد.

ولا يمكن للفرق التي لعبت ضمن المجموعة ذاتها مقابلة بعضها بعضا في الدور ثمن النهائي.

وفي ما يأتي نتيجة القرعة الملغاة التي سحبت اليوم الاثنين في سويسرا:

– أياكس أمستردام أمام إنتر ميلان.

– بايرن ميونخ أمام أتلتيكو مدريد.

– يوفنتوس أمام سبورتنغ لشبونة.

– ليفربول أمام سالزبورغ.

– ليل أمام تشلسي.

– مانشستر سيتي أمام فياريال.

– مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان.

– ريال مدريد أمام بنفيكا.