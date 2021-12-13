ذكرت صحيفة "البريوديكو" الإسبانية اليوم الاثنين أن سيرجيو أغويرو مهاجم برشلونة سيعلن اعتزاله كرة القدم هذا الأسبوع بعد تقييم لحالة قلبه، ليسدل اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاما الستار على مسيرته.

ورفض برشلونة التعليق كما لم يتسنّ الوصول لوكيل أعمال اللاعب وأصدقائه للتحقق من هذا النبأ، لكن بعض المصادر القريبة منه أكدت لرويترز أن النادي يجهز لحفل الوداع يوم الأربعاء.

وانضم مهاجم مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد السابق إلى برشلونة في صفقة انتقال مجاني قبل انطلاق الموسم الحالي، ونال المهاجم الأرجنتيني مساعدة طبية في الملعب بعدما اشتكى ألما في الصدر خلال التعادل 1-1 مع ألافيس في الدوري في أواخر أكتوبر/تشرين الأول ونقل إلى مستشفى.

وأعلن برشلونة بعد ذلك أن أغويرو سيغيب 3 أشهر على الأقل بعد تقييم حالته.

وقال برشلونة في بيان في نوفمبر/تشرين الثاني "خضع أغويرو لتقييم وتشخيص من الطبيب جوسيب بروجادا، لن يكون بوسعه اللعب مدة 3 أشهر، وسيتم تقييم استجابته للعلاج لتحديد فترة التعافي".

وشارك أغويرو في 5 مباريات في كل المسابقات حتى الآن مع برشلونة، وسجل هدفا واحدا في مباراة القمة أمام ريال مدريد بعد أن استهلّ الموسم بإصابة في ربلة الساق.