واصل باريس سان جيرمان مسيرته نحو لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم عندما أحرز كيليان مبابي هدفين ليقوده للفوز 2-صفر على ضيفه موناكو، الأحد، في الجولة الـ18 للمسابقة.

وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني بتسديدة متقنة عند نهاية الشوط الأول من تمريرة حاسمة من زميله ليونيل ميسي، ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 45 نقطة من 18 مباراة، متقدما بفارق 13 نقطة على أولمبيك مرسيليا الذي يملك مباراة مؤجلة.

🇫🇷 بالقميص ذات الأحرف الذهبية

ميسي يخطف الكرة ويهديها لمبابي 🥅#الدوري_الفرنسي #beINLigue1 pic.twitter.com/uom4iOd500 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 12, 2021

وبقي موناكو، الذي انتصر في آخر مباراتين في الدوري بـ3 أهداف في كل منهما، في المركز الثامن وله 26 نقطة.

وانضم موناكو إلى 5 أندية تتنافس على المركز الثاني مع مرسيليا ولا يفصلها عن بعضها سوى 6 نقاط، إذ يحتل ستاد رين المركز الثالث وله 31 نقطة عقب خسارته 2-1 أمام ضيفه نيس رابع الترتيب.