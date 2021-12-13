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كرة قدم

مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على موناكو وتعزيز صدارة الدوري الفرنسي

Ligue 1 - Paris St Germain v AS Monaco
مبابي يحتفل بهدفه الثاني لباريس سان جيرمان (رويترز)
12/12/2021-|آخر تحديث: 13/12/202101:07 AM (مكة المكرمة)

واصل باريس سان جيرمان مسيرته نحو لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم عندما أحرز كيليان مبابي هدفين ليقوده للفوز 2-صفر على ضيفه موناكو، الأحد، في الجولة الـ18 للمسابقة.

وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني بتسديدة متقنة عند نهاية الشوط الأول من تمريرة حاسمة من زميله ليونيل ميسي، ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 45 نقطة من 18 مباراة، متقدما بفارق 13 نقطة على أولمبيك مرسيليا الذي يملك مباراة مؤجلة.

وبقي موناكو، الذي انتصر في آخر مباراتين في الدوري بـ3 أهداف في كل منهما، في المركز الثامن وله 26 نقطة.

وانضم موناكو إلى 5 أندية تتنافس على المركز الثاني مع مرسيليا ولا يفصلها عن بعضها سوى 6 نقاط، إذ يحتل ستاد رين المركز الثالث وله 31 نقطة عقب خسارته 2-1 أمام ضيفه نيس رابع الترتيب.

المصدر : رويترز
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