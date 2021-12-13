قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا المعادة تسفر عن 3 مواجهات نارية

أسفرت القرعة المعادة للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن 8 مباريات منها 3 مواجهات نارية بين الفرق الكبرى.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) اليوم الاثنين إعادة إجراء القرعة، وذلك بعد خطأ فني في البرنامج الذي يرشد المسؤولين بشأن الفرق التي يمكن أو لا يمكن الجمع بينها.

وفيما يلي نتيجة القرعة الجديدة التي سحبت في نيون بسويسرا:

بايرن ميونخ أمام سالزبورغ

مانشستر سيتي أمام سبورتنغ لشبونة

أياكس أمستردام أمام بنفيكا

ليل أمام تشلسي

مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد

يوفنتوس أمام فياريال

ليفربول أمام إنتر ميلان

ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان

وستخوض الأندية المذكورة في البداية مباراة العودة على أرضها.

وستقام مباريات الذهاب أيام 15 و16 و22 و23 فبراير/شباط المقبل، في حين ستقام مباريات العودة أيام 8 و9 و15 و16 مارس/آذار 2022.