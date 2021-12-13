واصل ريال مدريد تحليقه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، واجتاز إحدى العقبات المهمة في حملته لاستعادة اللقب، الذي فقده في الموسم الماضي، بعدما حسم ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بفوزه 2-صفر على حامل اللقب أتلتيكو مدريد، الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ17.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو أحكم الملكي سيطرته على الديربي ليحقق انتصاره الـ10 على التوالي في جميع المسابقات ويشدد قبضته على صدارة الليغا.

واستغل كريم بنزيمة، الذي كانت مشاركته محل شك ولم يلعب سوى أول 45 دقيقة، لأقصى درجة الوقت الذي قضاه في الملعب وسدد كرة جميلة من تمريرة عرضية أرسلها فينيسيوس جونيور ليسجل الهدف الأول.

وكان هذا هو الهدف الـ17 في مسيرة بنزيمة ضد أتلتيكو والهدف الـ13 له هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي الدوري بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه خوانمي، مهاجم ريال بيتيس.

ولم يهز فينيسيوس جونيور الشباك لكنه كان رجل المباراة بعد أن صنع هدفا آخر في الشوط الثاني، وهذه المرة لصالح ماركو أسينسيو، ليعزز ريال مدريد مسيرته الخالية من الهزائم أمام غريمه المحلي في الدوري إلى 11 مباراة.

وارتفع رصيد الريال، الذي واصل انتفاضته الجامحة بتحقيقه انتصاره الـ13 في البطولة هذا الموسم والسابع على التوالي، إلى 42 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه إشبيلية، الذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة مع برشلونة.

في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو (حامل اللقب)، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة خلال هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 29 نقطة، ليظل في المركز الرابع.

بهذا الفوز، واصل الريال حفاظه على سجله خاليا من الهزائم ضد أتلتيكو للمباراة الـ11 على التوالي في الدوري، حيث حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات، فيما ظل أتلتيكو عاجزا عن تحقيق أي انتصار في الديربي بالدوري منذ أكثر من 5 أعوام.