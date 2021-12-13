قطر تخوض اختبارا غير مألوف أمام الجزائر المتفائل في نصف نهائي مونديال العرب
13/12/2021
تحظى مواجهة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم بزخم كبير؛ لأنها تعد قمة آسيوية أفريقية بين البلدين المتوجين بالبطولة القارية في القارتين، كما أن كل فريق لديه مقومات الفوز والتتويج باللقب.
ويسود تفاؤل كبير في الجزائر بشأن قدرة رفقاء يوسف بلايلي على تجاوز عقبة منتخب قطر صاحب الضيافة الأربعاء القادم وبلوغ نهائي كأس
العرب.
🚀🤩 صاروخية بلايلي من زاوية مختلفة
صِف الهدف بكلمة ✍🏼#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #المغرب_الجزائر #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/ngkw7tpP9b
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 12, 2021
وتأهلت الجزائر إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز 5-3 بركلات الترجيح على المغرب، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في مباراة مثيرة السبت الماضي.
🥅⚽️ أسود الأطلس 🇲🇦 يعودون من جديد عن طريق قائد المنتخب بدر بنون من ضربة رأس رائعة.#كأس_العرب #مونديال_العرب #المغرب_الجزائر #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/fa0VF9YJ0B
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2021
في حين ستخوض قطر اختبارا غير مألوف لأبطال آسيا عندما تصطدم بالجزائر.
وفازت قطر بمبارياتها الأربع في البطولة، لكنها حققت كل هذه الانتصارات ضد منافسين آسيويين، وجنبتها القرعة مواجهة أي فريق أفريقي قبل ملاقاة الجزائر.
ثقة جزائرية مفرطة
وقال مدير المنتخب الجزائري أمين العبدي -بعد تجاوز المغرب- "لا يخفى عليكم أنه كان هناك كلام كثير حول مباراة المنتخب المغربي، وقال البعض إن الجزائر كانت تريد تفادي منتخب المغرب، وكانت تريد صدارة المجموعة، لهذا سعت للفوز على مصر، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة".
الـVAR يحسم القرار وضربة جزاء للمنتخب الجزائري 🇩🇿 يترجمها ياسين براهيمي إلى هدف في الشباك المغربية 🇲🇦#كأس_العرب #مونديال_العرب #المغرب_الجزائر #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/4C68h9Yc1b
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2021
وأضاف "لاعبو الجزائر مستعدون لمواجهة أي منافس حتى منظم الدورة منتخب قطر. نحن لا نخشى أي فريق ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا. لقد تحدّث المغاربة كثيرا وقالوا إنهم سيفوزون علينا برباعية، وأرادوا تقزيم منتخب الجزائر وردنا عليهم كان فوق المستطيل الأخضر؛ فقد كنا الأفضل طيلة 120 دقيقة، وجعلناهم يجرون وراء النتيجة".
وطالب الإعلامي الجزائري العربي محمودي -المُقيم في الدوحة، والذي تحظى تحليلاته بكثير من القبول في الشارع الرياضي الجزائري- باحترام منتخب قطر.
وقال عن المباراة -في تصريحات لقناة "الهداف" من العاصمة القطرية- "المنتخب القطري منتخب جيد وهو بطل آسيا ويملك لاعبين مهاريين في الدفاع والهجوم، وعلينا أن نحترم المنافس".
وأضاف "مدرب المنتخب الجزائري مجيد بوقرة لديه تجربة في الملاعب القطرية، ويعرف لاعبي هذا المنتخب مع نجوم الخضر الناشطين في
هذا الدوري أيضا".
المعز علي يضيف الهدف الثاني للعنابي من ركلة جزاء 🇶🇦⚽️#كأس_العرب #مونديال_العرب #قطر_الامارات #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/Jc5ClRzN8J
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2021
قطر تخوض اختبارا غير مألوف
وفي المقابل، ستخوض قطر اختبارا غير مألوف لأبطال آسيا عندما تصطدم بالجزائر في قمة آسيوية أفريقية بكل المقاييس.
وعلى عكس التصريحات الجزائرية النارية؛ تحلى مدرب قطر فيلكس سانشيز بالموضوعية والتواضع، وقال للصحفيين "بالنسبة لنا اللعب في هذه البطولة سيمنحنا اختبارات حقيقية وخبرات، وسيجعلنا نعرف أين وصلنا في المستوى وهذه فائدة البطولة".
🇶🇦الـVAR يحسم القرار وضربة جزاء للمنتخب القطري يترجمها خوخي بوعلام إلى هدف في الشباك الإماراتية 🇦🇪#كأس_العرب #مونديال_العرب #قطر_الامارات #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/ERI3k4VtU9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2021
وأضاف المدرب الإسباني عن المواجهة ضد المنافس القادم من شمال أفريقيا "هذه فرق قوية بدنيا وتتحلى بالشراسة. سبق أن اكتسبنا خبرات اللعب مع منتخبات من أوروبا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، لكن لم نلعب كثيرا ضد منتخبات من أفريقيا".
🇶🇦هجمة مرتدة خاطفة تنتهي في الشباك الإماراتية عن طريق عبد العزيز حاتم #كأس_العرب #مونديال_العرب #قطر_الامارات #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/xaEOHhrIw8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2021
وتفتقد قطر الظهير الأيمن ميجل بيدرو بسبب الإصابة، لكنها ستعتمد مجددا على تألق المهاجم المعز علي، وستأمل أن يكون أكرم عفيف جاهزا للعب بعدما خرج مصابا أمام الإمارات في ربع النهائي.
🇶🇦 المنتخب القطري يتقدم بالنتيجة عقب خطأ فادح من الدفاع الإماراتي 🇦🇪#كأس_العرب #مونديال_العرب #قطر_الامارات #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/RoAuAwiy1B
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2021
وقدمت قطر أحد أفضل عروضها في الشوط الأول أمام الإمارات، عندما سجلت 5 أهداف في طريقها للفوز 5-صفر، رغم أن استحواذها على الكرة بلغ 27% فقط خلال الشوط الافتتاحي.
🇶🇦ضغط عال للعنابي أدى إلى خطأ إضافي من المنتخب الإماراتي يكلفه الهدف الخامس #كأس_العرب #مونديال_العرب #قطر_الامارات #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/girl3An19q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2021
لكن هذه المرة، فإن ترك الاستحواذ قد لا يكون مناسبا في ظل قوة دفاع الجزائر ويقظته أمام الهجمات المرتدة.
ويلعب الفائز في النهائي السبت المقبل ضد مصر أو تونس، وينال الفائز باللقب جائزة مالية تبلغ 5 ملايين دولار.
⚽️🥅 مروان داوود يحسم صعود الفراعنة بتسجيله الهدف الثالث#كأس_العرب #مونديال_العرب#FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/o6vVrcz5Oh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2021
المصدر : رويترز