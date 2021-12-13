كان تألق الثنائي كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور، السبب الرئيسي في الموسم الرائع لريال مدريد وتحليقه بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد 17 جولة، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

ولا تمر مباراة إلا ويضع الاثنان لمستهما السحرية عليها، وآخرها الفوز الثمين أمس الأحد على حامل اللقب أتلتيكو مدريد 2-صفر.

ورغم أن فينيسيوس لم يهز الشباك فإنه كان رجل المباراة بعد أن صنع هدفا لبنزيمة وآخر لماركو أسينسيو، ليعزز ريال مدريد مسيرته الخالية من الهزائم أمام غريمه المحلي في الدوري إلى 11 مباراة وينفرد تماما بالصدارة.

بنزيمة وفينيسيوس ثنائي متناغم

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، إن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عرف كيفية الحصول على أفضل نسخة من فينيسيوس هذا الموسم، ليشكل النجم البرازيلي مع بنزيمة ثنائيًا فتاكا يستحق المشاهدة ويصل لشباك المنافسين ببراعة شديدة.

وسجل بنزيمة وفينيسيوس في الليغا هذا الموسم 23 هدفا، منها 13 هدفا للنجم الفرنسي المتصدر لقائمة الهدافين، كما صنعا 12 هدفا لبعضهما البعض، مما يجعلهما من أكثر الثنائيات المتناغمة ليس فقط في أوروبا بل على مستوى العالم.

وكان بنزيمة وفينيسيوس هما الثنائي الأكثر إنتاجية في جميع البطولات الأوروبية، حيث تفوقا على ثنائي ليفربول محمد صلاح وديوغو جوتا اللذين سجلا 22 هدفا وبينهما 9 تمريرات حاسمة، وثنائي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي وسيرجي غنابري (22 هدفا).