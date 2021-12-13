بنزيمة وفينيسيوس الثنائي الأكثر فتكا في العالم
13/12/2021
كان تألق الثنائي كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور، السبب الرئيسي في الموسم الرائع لريال مدريد وتحليقه بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد 17 جولة، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.
ولا تمر مباراة إلا ويضع الاثنان لمستهما السحرية عليها، وآخرها الفوز الثمين أمس الأحد على حامل اللقب أتلتيكو مدريد 2-صفر.
ورغم أن فينيسيوس لم يهز الشباك فإنه كان رجل المباراة بعد أن صنع هدفا لبنزيمة وآخر لماركو أسينسيو، ليعزز ريال مدريد مسيرته الخالية من الهزائم أمام غريمه المحلي في الدوري إلى 11 مباراة وينفرد تماما بالصدارة.
ملخص تفوق "ملوك مدريد" و تألق العملاق "تيبو كورتوا" في ديربي العاصمة .🎬😉#RealMadridAtleti 2-0#LaLigaSantander pic.twitter.com/Dvab6OG5Y2
— LaLiga (@LaLigaArab) December 12, 2021
بنزيمة وفينيسيوس ثنائي متناغم
وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، إن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عرف كيفية الحصول على أفضل نسخة من فينيسيوس هذا الموسم، ليشكل النجم البرازيلي مع بنزيمة ثنائيًا فتاكا يستحق المشاهدة ويصل لشباك المنافسين ببراعة شديدة.
🤩هو أفضل لاعب لشهر نوفمبر في #LaLigaSantander !
🎮@vinijr 🎮#POTM #MVP pic.twitter.com/jYWCpVWCfh
— LaLiga (@LaLigaArab) December 11, 2021
وسجل بنزيمة وفينيسيوس في الليغا هذا الموسم 23 هدفا، منها 13 هدفا للنجم الفرنسي المتصدر لقائمة الهدافين، كما صنعا 12 هدفا لبعضهما البعض، مما يجعلهما من أكثر الثنائيات المتناغمة ليس فقط في أوروبا بل على مستوى العالم.
الجوهرة 💎 @vinijr 💎#LaLigaSantander pic.twitter.com/8T9NydGkO5
— LaLiga (@LaLigaArab) December 8, 2021
وكان بنزيمة وفينيسيوس هما الثنائي الأكثر إنتاجية في جميع البطولات الأوروبية، حيث تفوقا على ثنائي ليفربول محمد صلاح وديوغو جوتا اللذين سجلا 22 هدفا وبينهما 9 تمريرات حاسمة، وثنائي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي وسيرجي غنابري (22 هدفا).
🤩✍🏼 رأيك بمراوغة فينيسيوس#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد #beINLiga | #LaLiga pic.twitter.com/TS9nFvYH0Z
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2021
المصدر : ماركا