إنتر ميلان ينتزع صدارة الدوري الإيطالي ونابولي يتراجع للمركز الرابع

انتزع إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه كالياري 4-صفر، الأحد، في الجولة الـ17 من الكالتشيو، فيما تراجع المتصدر السابق نابولي للمركز الرابع بعد هزيمته على ملعبه أمام إمبولي 1-صفر.

وسجل أهداف إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز (هدفين) في الدقيقتين 29 و68، وأليكسيس سانشيز في الدقيقة 50، وهاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 66.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كالياري عند 10 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق نابولي في فخ الخسارة أمام ضيفه إمبولي صفر-1.

ويدين إمبولي بالفضل في هذا الفوز للاعبه باتريك كوتروني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.

ورفع إمبولي رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد نابولي عند 36 نقطة في المركز الرابع.