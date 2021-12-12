محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا ومحرز أفضل صانع ألعاب

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "آي إف إف إتش إس" (IFFHS) اليوم الأحد فوز المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2021، في حين فاز النجم الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل صانع للألعاب.

ونشر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عبر موقعه الإلكتروني صورة لنجم ليفربول الإنجليزي، أعلن من خلالها تتويج محمد صلاح بالجائزة، التي تأتي ضمن عدة جوائز يقدمها الاتحاد للاعبين في كل المراكز، وفي كل القارات أيضا.

ويمر صلاح بفترة ذهبية هذا العام، إذ نجح في تسجيل 21 هدفا وصناعة 9، ليساهم بمجموع 30 هدفا، في أول 22 مباراة فقط هذا الموسم مع ليفربول، كما حلّ في المركز الثاني بين أفضل الهدافين في الموسم الماضي بفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم توتنهام.

ويعتلي صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 14 هدفا، متقدما بفارق 5 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وفي بقية الجوائز، نال الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي جائزة أفضل صانع ألعاب في القارة السمراء، والسنغالي إدوارد ميندي حامي عرين تشلسي جائزة أفضل حارس، وتوّج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري بجائزة أفضل مدرب.