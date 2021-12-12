واصل النجم المصري محمد صلاح، تألقه اللافت وهز الشباك مع فريقه ليفربول الإنجليزي، ليغرد وحيدا على قمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويطوي الأرقام القياسية في طريقه طيا.

وكان فريق أستون فيلا آخر ضحايا صلاح، الذي سجل فيه هدف فوز ليفربول في مباراة الفريقين أمس السبت على ملعب أنفيلد، معقل الريدز، ضمن الجولة الـ16 من البريميرليغ.

بداية استثنائية من @MoSalah 👌 لنستمتع سويًا بجميع أهداف الملك المصري هذا الموسم حتى الآن 🤩pic.twitter.com/cHr8fFt3u6 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 18, 2021

صلاح يغرد وحيدا كهداف للبريميرليغ

ويتصدر صلاح قائمة الهدافين برصيد 14 هدفًا، على بعد 5 أهداف من جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، وأقرب منافسيه، و6 أهداف من زميله في ليفربول ديوغو جوتا.

وسجل صلاح رقما فريدا يجعله من أفضل نجوم كرة القدم في العالم إن لم يكن أفضلهم بالفعل، بمساهمته في 30 هدفًا خلال 22 مباراة مع فريق ليفربول في كل المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 21 هدفا وقدم لزملائه 9 تمريرات حاسمة.

ولو وضعنا في الاعتبار قوة مسابقتي البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا اللتين سجل فيهما صلاح الغالبية العظمى لأهدافه لعلمنا مدى جودة النجم المصري الذي يؤكد كل موسم بالدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا أنه لاعب يساوي فريقا، بأهدافه الرائعة والحاسمة وأرقامه القياسية التي قد تجعله أفضل لاعب في تاريخ ليفربول قريبا.

الأفضل لـ 3⃣ شهور على التوالي 🏆🏆🏆 لنشاهد سويًا ما قاله الملك المصري محمد صلاح بعد فوزه بجائزة @StanChart لأفضل لاعب بشهر أكتوبر في ليفربول 👑❤️ pic.twitter.com/CbAnu564b8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 24, 2021

ويكفي أن ندلل على ذلك بأن مساهمة صلاح التهديفية مع ليفربول، تفوق مجموع ما سجله 17 فريقا في البريميرليغ طوال الأسابيع الـ16 المنقضية، كما أن عدد أهدافه في البطولة المحلية وحدها يفوق أو يعادل مجموع ما سجلته 5 فرق خلال نفس الفترة في البريميرليغ.

̷م̷ب̷ه̷ر̷،̷ ̷م̷ذ̷ه̷ل̷،̷ ̷ر̷ا̷ئ̷ع̷،̷ ̷ع̷ظ̷ي̷م̷،̷ ̷س̷ر̷ي̷ع̷،̷ ̷ذ̷ك̷ي̷…صلاح 👑 19 مباراة 19 هدف 8 تمريرات حاسمة والبقية تأتي 🤩🤷‍♂️pic.twitter.com/1ag9WSQ9RC — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 2, 2021

صلاح يتفوق في الكم والكيف

ولا يتوقف تميز صلاح في عدد أو كم الأهداف فقط بل في كيفها أيضا، حيث سجل العديد من الأهداف الخارقة بعد مراوغات لعدد من المدافعين مثل هدفه في مرمى مانشستر سيتي.

يوم ملكي بامتياز 👑 اللوحة الفنية الخالدة التي رسمها الملك المصري @MoSalah أمام مانشستر سيتي تفوز بجائزة الهدف الأفضل في شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي الممتاز! ⚽️💫 pic.twitter.com/dhHYufoiGm — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 12, 2021

كما لن تنسى جماهير ليفربول وكرة القدم أهدافه الحاسمة التي جلبت النصر للريدز في أوقات عصيبة مثلما فعل أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال.

هدفان للمــ👑ــلك المصري وآخر رائع من كيتا ⚽️⚽️⚽️ قبل مباراة الليلة، دعونا نُذكركم بأهداف أخر مواجهات الريدز ضد @AtletiArab 🙌#ليفربول_أتلتيكو pic.twitter.com/7AeHMYnE3x — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 3, 2021

ولو استرجعنا الفوز التاريخي الأخير للريدز على مانشستر يونايتد، لوجدنا أن تألق صلاح هو ما صنع هذا الفارق الكبير في الأداء والنتيجة بتسجيله ثلاثية وكأنه يلعب ضد فريق مغمور وليس أمام الشياطين الحمر في معقلهم أولد ترافورد الذي تغنت فيه جماهير ليفربول بنجمها "مو صلاح" وكان لها الحق أن تتغنى.

في أولد ترافورد كان الملك المصري هو بطل الحكاية 🇪🇬👑 أداء مُذهل وعرض تاريخي من @MoSalah في مباراة لا تُنسى أمام مانشستر يونايتد.. شاهد الآن كل ما قدمه مو صلاح في تلك المواجهة 📽️⏬pic.twitter.com/gRzFNfDwji — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 26, 2021

الملك المصري يحصد الجوائز والألقاب

وتألق صلاح ليس وليد هذا الموسم بل ممتد على مدار 4 مواسم منذ وصوله إلى ملعب أنفيلد عام 2017، منتقلا من روما الإيطالي، وبدأ سلسلة من الإنجازات والأرقام القياسية مع الريدز بفوزه في أول موسم له بالعديد من الألقاب الرائعة وأبرزها فوزه بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز.

إضافة إلى جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد الكتاب، ولاعب الموسم في نفس الموسم، كما توج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وجائزة أونز الذهبية، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2018.

خرافي يا صلاح! 🤯#في_مثل_هذا_اليوم عام 2019، سجل @MoSalah هذا الهدف أمام سالزبورغ من زاوية مستحيلة ⚽🔝pic.twitter.com/Ei8o2EJoei — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 10, 2021

وتوج صلاح تألقه بمساهمته الكبيرة في فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز في 2019 بعد غياب طويل عن الريدز.