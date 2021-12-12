لماذا تحظى قطر وتونس بالأفضلية على الجزائر ومصر في نصف نهائي مونديال العرب؟
12/12/2021
تشهد مباراتي الدوري نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم الأربعاء المقبل -والتي تجمع الجزائر وقطر، ومصر وتونس- نقطة قوة كبيرة تمثل أفضلية لقطر وتونس؛ قد ترجح كفتيهما في المواجهتين.
والإرهاق أو ما يسمى في كرة القدم الحمل الزائد، قد يكون عنصر ضعف لدى مصر والجزائر، اللذين خاضا مباراتين ماراثونيتين مساء أمس السبت وفازا بصعوبة بالغة بعد وقت إضافي على الأردن والمغرب في الدور ربع النهائي، حيث لعبا أكثر من 120 دقيقة، إضافة إلى ركلات الترجيح التي احتكم لها الجزائر والمغرب وانتهت بفوز الخضر 5-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.
⚽️🥅تعادل سريع وخاطف لأسود الأطلس من ضربة رأس متقنة من الظهير الأيسر محمد نهيري#كأس_العرب #مونديال_العرب #المغرب_الجزائر #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/W0Oc7MwIYl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2021
كما أن المنتخبين لعبا السبت أي قبل نصف النهائي بـ3 أيام فقط، فيما خاضت قطر وتونس مواجهتين الجمعة مما يعطيهما أفضلية يوم زائد عن منافسيهما.
الـVAR يحسم القرار وضربة جزاء للمنتخب الجزائري 🇩🇿 يترجمها ياسين براهيمي إلى هدف في الشباك المغربية 🇲🇦#كأس_العرب #مونديال_العرب #المغرب_الجزائر #FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/4C68h9Yc1b
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2021
وفي الوقت الذي أنهى فيه المنتخب القطري مواجهة الإمارات بخماسية في الشوط الأول لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بفوز العنابي 5-0، فازت تونس أيضا على عمان 2-1 في الوقت الأصلي.
🚀🤩 صاروخية بلايلي من زاوية مختلفة
صِف الهدف بكلمة ✍🏼#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #المغرب_الجزائر #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/ngkw7tpP9b
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 12, 2021
منتخب مصر يعاني قبل مواجهة تونس
وحتى نعلم أهمية الحمل الزائد يكفي أن نعلم قرار البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب المصري، بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد، في محاولة لتخفيف الضغط البدني على اللاعبين الذين بذلوا مجهودا كبيرا للفوز على الأردن 3-1 بعد شوطين إضافيين.
⚽️🥅 مروان داوود يحسم صعود الفراعنة بتسجيله الهدف الثالث#كأس_العرب #مونديال_العرب#FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/o6vVrcz5Oh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2021
وذكرت الصحافة المصرية أن الراحة السلبية اليوم خوفا من تعرض اللاعبين للإرهاق، خاصة بعدما أعلن طبيب المنتخب المصري أن النجميين حمدي فتحي ومحمد الشناوي يخضعان لبرنامج علاجي للحاق بمواجهة تونس، بعدما أكدت الأشعة التي أجراها الشناوي وفتحي -في ساعة متأخرة من مساء أمس- إصابتهما بإجهاد في العضلة الخلفية.
⚽️🥅 هدف مصري من صناعة البدلاء#كأس_العرب #مونديال_العرب#FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/I3kFSyTd8u
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2021
ولا يخفى على أي مضطلع على علوم تدريب كرة القدم أن الإجهاد العضلي يؤدي إلى إصابات عضلية أو يجعل اللاعب يؤدي بشكل ضعيف جدا، ولهذا تهتم الفرق الكبرى باستخدام أحدث وسائل الاستشفاء لإزالة آثار المجهود البدني بأسرع وقت ممكن بطريقة آمنة.
حكم دولي سابق
المصدر : الجزيرة