لم يغب العلم والكوفية الفلسطينيان عن احتفالات لاعبي منتخب الجزائر بعد تأهلهم لنصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، بالفوز على المغرب بركلات الترجيح 5-3. كما شارك رياض محرز النجم الجزائري الغائب عن البطولة "الخضرَ" فرحتهم بالتأهل لمواجهة منتخب الدولة المضيفة.

وحمل بعض لاعبي الجزائر العلم الفلسطيني وتوشح آخرون بالكوفية بعد نهاية المباراة الماراثونية، وأثناء الاحتفال مع الجماهير الجزائرية الحاضرة في ملعب الثمامة المونديالي الذي احتضن المباراة المثيرة أمس السبت بين الفريقين.

🇩🇿🇵🇸 علم فلسطين حاضرًا دائمًا في قلوب العرب منتخب الجزائر حاملًا العلم الفلسطيني أثناء الاحتفال بالفوز والصعود إلى نصف نهائي كأس العرب 🤩#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #المغرب_الجزائر#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/5DjqIzSoum — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 12, 2021

وذهب اللاعبون إلى أماكن وجود مشجعي "الخضر" في الملعب للاحتفال معهم بالفوز على المغرب والتأهل، وتبادلوا التحية بعد الأداء الكبير الذي قدمه منتخب "محاربي الصحراء".

والتقط لاعبو الجزائر صورا تذكارية في ملعب المباراة، وهم يرفعون العلم الفلسطيني والكوفية رفقة علم بلادهم.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الجزائري صورا من احتفالات اللاعبين التي تزينت بالعلم الفلسطيني والكوفية وسط الأعلام الجزائرية.

محرز يهنئ

واحتفل النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بفوز منتخب بلاده على نظيره المغربي، وتأهله لمواجهة قطر في نصف النهائي.

وشارك محرز الغائب عن البطولة، على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، بصورة من احتفال لاعبي الجزائر بالفوز في المباراة، معلقا عليها بكلمة واحدة فقط وهي "الرجال".

ولاقى منشور محرز تفاعلا واسعا من الجماهير، حيث حظي بأكثر من نصف مليون إعجاب وآلاف التعليقات. كما نشر اللاعب على حسابه الشخصي بموقع تويتر تغريدة فيها العلم الجزائري وبجواره رمز القلب باللون الأخضر، وحصدت أكثر من 51 ألف إعجاب.