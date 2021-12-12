في ليلة تألق فيها اللاعب المغربي الشاب عبد الصمد الزلزولي، ضاعف فريق أوساسونا أزمة ضيفه برشلونة بعدما أسقطه في فخ تعادل مثير 2-2، اليوم الأحد، في الجولة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي ظل غياب 7 لاعبين أساسيين عن تشكيلة برشلونة للإصابة؛ اضطر المدرب تشافي هرنانديز للاعتماد على الشابين نيكو غونزاليس والزلزولي (19 عاما)، وكل منهما هز شباك أصحاب الأرض؛ ليمنحا الضيوف التقدم مرتين.

لكن أوساسونا تعادل أولا عبر المدافع ديفيد غارسيا، ثم في الوقت المحتسب بدل الضائع تقريبا بتسديدة منخفضة لأفيلا من خارج منطقة الجزاء بدلت اتجاهها عندما ارتطمت الكرة بقدم صمويل أومتيتي.

ملخص تعادل "أوساسونا" و "برشلونة" في مباراة تألق المغربي "عبد الصمد الزلزولي" الذي سجل أول أهدافه رفقة النادي الكتالاني 📺🍿#OsasunaBarça #LaLigaSantander pic.twitter.com/QHUbAMt71R — LaLiga (@LaLigaArab) December 12, 2021

ويحتل برشلونة المركز الثامن في ترتيب الدوري، ولا يزال بعيدا عن المراكز المؤهلة إلى بطولتي أوروبا، ويتأخر بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

وبقي برشلونة -الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة- في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، في حين رفع أوساسونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

🇲🇦عبد الصمد الزلزولي سجل أول أهدافه مع برشلونة و هو لاعب للمنتخب المغربي

🇪🇸منير الحدادي سجل أول أهدافه مع برشلونة و كان يمثل المنتخب الإسباني

🇳🇱ابراهيم أفلاي لعب لبرشلونة و هو يمثل المنتخب الهولندي#OsasunaBarça #LaLigaSantander pic.twitter.com/wU1BLzly4S — LaLiga (@LaLigaArab) December 12, 2021

ورغم خسارة برشلونة نقطتين ثمينتين فإنه كسب الزلزولي، الذي يثبت أقدامه في الفريق يوما بعد يوم.

وكان برشلونة يطمح إلى النهوض سريعا من صدمة خروجه المبكر الأسبوع الماضي من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ 21 عاما، بخسارته الموجعة صفر-3 أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني، لكنه عجز عن الخروج من أزمته المستمرة وخيّب ظن جماهيره بتعادل مخيب قد يحرمه من مجرد التأهل للبطولة الأوروبية.

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، فاز فياريال على رايو فايكانو 2-صفر، ليحرمه من دخول المربع الذهبي لليغا.

ليرفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في المركز 13، في حين تجمد رصيد فايكانو عند 27 نقطة في المركز السادس.